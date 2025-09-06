El Messi europeo que ilusiona al fútbol: quién es la joya francesa de apenas 18 años







Su apellido ilusiona al mundo del fútbol, pero hay varias diferencias marcadas en sus inicios en el deporte.

Comparte apellido con el mejor jugador de fútbol del planeta, pero su historia es muy distinta.

El fútbol siempre encuentra nuevas promesas que despiertan ilusiones en los aficionados. Jóvenes talentos emergen desde academias prestigiosas, llevando su pasión al escenario global. Una historia desde Francia destaca cómo un apellido célebre impulsa a una figura emergente a brillar en el deporte rey.

Rayane Messi, un joven de 18 años, ha captado la atención del fútbol europeo. Su talento como extremo lo posiciona como una promesa singular y le presenta cualidades igual a su homónimo Lionel, considerado por muchos el mejor jugador de la historia. Su ascenso refleja cómo la determinación y la habilidad pueden abrir caminos en un escenario competitivo.

Rayane Messi 1 Otro Messi irrumpirá en el mundo del fútbol de seguir destacándose.

Sin relación con el mejor jugador del mundo: quién es Rayane Messi Rayane Messi Tanfouri, nacido en mayo de 2007 en Sèvres, Francia, no tiene relación con Lionel Messi, a pesar de compartir su apellido. Formado en la academia Clairefontaine, dio sus primeros pasos en el Dijon FCO, firmando su primer contrato profesional a los 16 años.

En 2024, fue cedido al Racing de Estrasburgo, donde jugó nueve partidos con el equipo B sin convertir. Su momento estelar llegó en la Copa de Francia 2025, marcando dos goles en seis minutos contra ES Thaon, destacando su potencia y definición en el fútbol.

Embed - | | En octubre de 2024, debutó con la selección francesa Sub-19, acumulando cinco partidos y un gol. Reconocido por The Guardian como uno de los 60 talentos de la categoría 2007, Rayane, ahora en Pau FC hasta 2026, promete un futuro brillante.

