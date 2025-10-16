Otro escándalo con Marcelo Moretti: fue a la reunión en el predio de AFA pero lo echaron, en medio de un operativo policíal







El presidente de San Lorenzo volvió a ser noticia. Este jueves se hizo presente en el predio de la AFA en Ezeiza para una reunión de Comité Ejecutivo, pero los otros dirigentes le pidieron que se retire por no cumplir con la resolución judicial en su club.

Marcelo Moretti, en el ojo de la tormenta.

Marcelo Moretti volvió a ponerse en el ojo de la tormenta. El presidente de San Lorenzo fue otra vez noticia en el fútbol argentino, esta vez por ser echado por sus pares en la reunión de Comité Ejecutivo de AFA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Moretti se presentó temprano en el predio de Ezeiza, con una fuerte custodia policial, para asistir a la tradicional reunión de los dirigentes, donde comenzarán a definir cuestiones del calendario del año próximo.

Moretti fue echado de una reunión en el predio de AFA Sin embargo, abogados de la AFA se le acercaron para comunicarle que hasta que no cumpla con la resolución judicial de convocar en su club, en los próximos 15 días hábiles, una nueva reunión de la Comisión Directiva y de establecer un orden correspondiente, no podrá representar en la AFA a ninguna institución.

Tras este pedido formal, Moretti no tuvo más opción que abandonar la reunión y el predio de Ezeiza bajo un inusual operativo policial.

Cabe remarcar que el clima político en San Lorenzo es de total tensión y en su última aparición pública, que fue el lunes en la sede social de Avenida La Plata, donde muchos socios se autoconvocaron para pedir su renuncia con un clima hostil, Moretti tuvo que abandonar las instalaciones corriendo para irse en un patrullero.