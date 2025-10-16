El millennial más rico del mundo que heredó un imperio conocido globalmente: quién es Mark Mateschitz

Con solo 30 años, Mark Mateschitz maneja una fortuna de millones y dirige el imperio Red Bull con perfil bajo, pero decisiones de alto impacto.

El siglo XXI cambió las reglas del juego para los jóvenes con apellido poderoso. Algunos nacieron rodeados de millones , pero solo unos pocos supieron multiplicarlos. Mark Mateschitz no se conformó con una herencia colosal: transformó su legado en una estrategia global con la marca Red Bull como estandarte.

A los 30 años, se convirtió en el heredero más joven del podio empresarial europeo. Lejos de figurar por su apellido, apostó por un perfil bajo mientras tomaba decisiones de alto impacto dentro del emporio que creó su padre.

Mark Mateschitz heredó millones, pero su verdadero poder llegó al transformar ese legado en una expansión global con sello propio.

Mark nació en 1992, hijo del empresario austríaco Dietrich Mateschitz , cofundador de Red Bull. Desde chico mantuvo una vida alejada de los flashes, usando el apellido materno hasta concluir sus estudios en Administración de Empresas en Salzburgo.

Recién entonces adoptó el apellido Mateschitz y comenzó a vincularse de lleno con la compañía familiar. Mientras muchos lo veían como "el hijo de", él prefería moverse entre bastidores. Sin embargo, tras la muerte de su padre en 2022, heredó el 49% de la empresa y asumió un rol clave.

Tomó las riendas en un contexto complejo, ya que la familia tailandesa Yoovidhya controlaba el 51% restante de Red Bull. Aun así, Mark consolidó su presencia como figura ejecutiva, apostó a nuevas inversiones y mantuvo la filosofía desafiante de la marca.

Hoy, además de su participación en Red Bull, también lidera Thalheimer Heilwasser y su propia firma de inversión, Mateschitz Beteiligungs. Con estos movimientos, dejó claro que no solo heredó poder, sino también visión empresarial.

Miles de millones: el patrimonio de Mark Mateschitz

Con una fortuna estimada en 30.000 millones de dólares, Mark Mateschitz se posiciona como el millennial más rico del mundo. Esa cifra lo ubica entre las 40 personas más ricas del planeta, según el ranking global de multimillonarios.

Su caso no solo destaca por el dinero heredado, sino por su capacidad para mantener y expandir un negocio global que combina energía, deportes extremos y branding de alto impacto. Red Bull no solo da alas: también construye fortunas.