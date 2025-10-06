Insólito: la Justicia falló a favor de Marcelo Moretti, que vuelve a ser presidente de San Lorenzo







La Cámara Civil hizo lugar a la medida cautelar presentada por el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, asegurando que "la supuesta acefalía del club fue irregular" y el dirigente volverá al cargo de la institución.

San Lorenzo vuelve a ser noticia. En estas horas, la Justicia, a través de la Cámara Civil, declaró "irregular" la acefalía de San Lorenzo y por lo tanto determinó que Marcelo Moretti regrese al cargo de presidente.

Moretti deberá reasumir su cargo la frente del club, tras la declaración de acefalia que se dio hace algunas semanas en el club, en un plazo de 15 días y bajo las condiciones del Estatuto y la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

En su escrito, Moretti argumentó que no existió acefalía real, ya que aún había suplentes disponibles en todas las listas para ocupar los cargos vacantes. También denunció un clima de presión y hostigamiento durante la reunión del 16 de septiembre, con renuncias que se produjeron “bajo coacción”.

Además, la Cámara resolvió suspender la convocatoria a Asamblea Extraordinaria.