La AFA y los organismos de seguridad evalúan que los equipos tengan la posibilidad de contar con su hinchada, a solo días de los enfrentamientos.

¿Habrá hinchas visitantes en el Reducido de la Primera Nacional?

Este fin de semana comienzan los octavos de final en el Reducido en la Primera Nacional en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional y aún se desconoce si algunos partidos contarán con hinchas visitantes.

Los equipos de la provincia de Buenos Aires gestionan con la dirigencia Rival la posibilidad de que el encuentro cuente con ambas parcialidades en un duelo que será a partido único.

Temperley es uno de esos equipos, ya que en las últimas horas emitió un comunicado expresando que aún espera una respuesta por parte de Gimnasia y Tiro de Salta.

“Desde el Club Temperley nos hemos hecho eco de los trascendidos en relación a la presencia de público visitante en Salta para el encuentro del sábado. Aún no tenemos confirmación oficial, pero aguardamos ansiosos novedades para poder notificar a nuestros socios, socias e hinchas”, se expresó desde el “Gasolero”.

El equipo de Turdera y Gimnasia y Tiro de Salta se medirán este sábado desde las 20.30 horas.

Por otro lado, San Miguel visitará a Gimnasia de Jujuy y tendrá a disposición mil entradas para sus hinchas. Los mismos serán ubicados en la tribuna visitante, según informó la dirigencia del “Lobo” y los tickets solo podrán ser adquiridos en las boleterías del estadio. Gimnasia ya había contado con visitantes en el último partido de la Primera Nacional en el enfrentamiento ante Chacarita, donde hubo una gran cantidad de hinchas del “Funebrero”. El “Lobo” y San Miguel se medirán por un lugar en la siguiente instancia el domingo desde las 15 horas.