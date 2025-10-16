Karen Reichardt promete fidelidad a LLA: "Antes de traicionar a Javier Milei me corto un brazo"







La libertaria, que finalmente ira segunda en la provincia de Buenos Aires, declaró que "antes de traicionar a Javier (Milei) me corto un brazo”.

Karen Reichardt en el streaming libertario Carajo Fotografía: Agencia Noticias Argentinas /Captura

La candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt afirmó este jueves que “antes de traicionar” al presidente Javier Milei “se corta un brazo” y apuntó contra el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana: "De última, vas a hacer el debate donde yo quiera y sobre los temas que yo quiera no los que vos impongas".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, Reichardt reafirmó su apoyo incondicional al Presidente y al oficialismo, “por convicción”. Por otra parte, la candidata, quien en realidad se llama Karina Celia Vázquez, se dirigió a Taiana y afirmó que a ella se “la picanteó”, pero ahora que quedó Diego Santilli como primero en la lista de la provincia de Buenos Aires, dijo que “no se presentó al debate".

Las declaraciones de las segunda en la lista de LLA se dieron en el streaming libertario Carajo, donde Karen aseguró que el candidato opositor apuntó contra ella “sin esperar que la justicia electoral la designara” y que el punteo de debate que había propuesto, no lo iba a respetar porque ella iba a debatir los ítems que quería.

“Yo tenía pensado citarlo acá en Carajo porque él ponía los puntos como si fuera oficialista y no flaco... vos estás abajo. De última, vas a hacer el debate donde yo quiera y sobre los temas que yo quiera no los que vos impongas. Además, ¿cómo no se va a presentar?”, cuestionó Reichardt.

Como Javier Milei conoció a Karen Reichardt Además, Vázquez contó que su primer acercamiento al presidente de la Nación se dio gracias a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien había sido entrevistada por la exvedette en un programa dedicado a las mascotas, llamado Amores Perros.

Karen Reichardt, milei y Santilli Ya antes de las elecciones de 2023, Karen contó que había puesto su voto de confianza y acompañado la campaña del entonces candidato Milei: “Yo dije que si en 2023 ganaba (Sergio) Massa me moría, no me iba a bancar cuatro años más de eso. Desde mi lugar, empecé a moverme en redes. Ya me había declarado anti K y había tenido problemas porque no me invitaban o me cancelaban. Además, convencía a amigos, familiares y empleados de que tenía que venir un cambio en Argentina. Siempre creí en Milei y sigo creyendo porque me representa y por absoluta convicción”, concluyó.