16 de octubre 2025 - 13:07

Cronograma del Gran Premio de EEUU de Fórmula 1 con Franco Colapinto: días, horarios y cómo verlo

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 19 del campeonato mundial de Fórmula 1.

Foto: AP

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.

La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas.

Informate más

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de la F1:

Viernes 17:

  • FP1: 14:30 horas.
  • Sprint Qualy: 18:30 horas.

Sábado 18:

  • Sprint: 14 horas.
  • Clasificación: 18 horas.

Domingo 19:

  • Carrera: 16 horas.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Qué carreras restan en este 2025 en la Fórmula 1:

  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
  • 26 de octubre: GP de México
  • 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
  • 22 de noviembre: GP de Las Vegas
  • 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
  • 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

