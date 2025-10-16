Cuándo y contra quién juega la Selección argentina la final del Mundial Sub-20 en Chile







El equipo dirigido por Diego Placente alcanzó el partido final la Copa del Mundo tras 18 años. Los detalles.

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina Sub-20 la final del Mundial

La Selección Argentina Sub 20 se impuso 1-0 este miércoles ante Colombia y así logró alcanzar la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, algo que no lograba desde 2007.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, el conjunto nacional se impuso con el tanto clave de Mateo Silvetti, en lo que fue un partidazo.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegaba a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una goleada a Nigeria en octavos y un triunfo contundente, 2-0, ante México en cuartos. Ahora deberá enfrentarse en la final a Marruecos, que viene de eliminar por penales a Francia.

Cuándo se juega la final Argentina vs Marruecos El partido entre la Argentina y Marruecos por la final del Mundial Sub-20 se disputará este domingo desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos.

Cómo ver en vivo Argentina vs Marruecos El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.