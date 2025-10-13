Marcelo Moretti se presentó en San Lorenzo, fue insultado por hinchas y escapó en un patrullero

El presidente del Ciclón, que volvía al club tras una decisión judicial que anuló la acefalía, se presentó en la sede del club y terminó huyendo.

Entre proyectiles e insultos, Marcelo Moretti﻿ escapó de la sede de San Lorenzo en un patrullero.

El caos institucional en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando Marcelo Moretti intentó reasumir la presidencia tras un fallo judicial que declaró irregular la acefalía del club. Su llegada a la sede en Boedo derivó en un violento enfrentamiento con hinchas, que lo recibieron con insultos y proyectiles, forzando su huida escoltado por la policía.

El episodio se produjo una semana después de que el Juzgado Civil notificara oficialmente que Moretti podía retomar el cargo, suspendiendo la Asamblea Extraordinaria y ordenando que la Comisión Directiva (CD) se reúna nuevamente “de manera legítima y conforme al Estatuto”. La Justicia consideró que “la supuesta acefalía del club fue irregular” y ordenó retrotraer el proceso.

Marcelo Moretti fue recibido en la sede del club con insultos y proyectiles.

La decisión revirtió el escenario de crisis institucional que se había desatado a mediados de septiembre, cuando varias renuncias en la cúpula dirigencial forzaron la formación de un gobierno de transición y la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas.

Sin embargo, el retorno de Moretti encendió el enojo de los hinchas. En un principio, solo algunos simpatizantes lo insultaron al verlo llegar a la sede, pero con el correr de los minutos se autoconvocaron más fanáticos, la tensión escaló y algunos intentaron ingresar por la fuerza, golpeando las puertas del club.

Huida Moretti sede San Lorenzo Hinchas de San Lorenzo se agruparon en la sede del club para repudiar a Marcelo Moretti.

Con el operativo policial ya desplegado, el presidente escapó en un patrullero mientras la policía reprimía a los presentes con gases lacrimógenos. Finalmente, Moretti terminó en una comisaría para resguardarse.

El dirigente había estado en licencia desde que trascendió un video en el que presuntamente aparecía recibiendo coimas por el fichaje de un juvenil. Ese escándalo lo dejó al borde de la destitución y generó una fractura interna en la conducción azulgrana.

Huida Moretti sede San Lorenzo 3 Moretti escapó del club en un patrullero.

Entre los críticos más duros se encuentra Ulises Morales, presidente de la Mesa Directiva, quien firmó la disolución del órgano y cuestionó abiertamente al mandatario. “Fue un diálogo poco feliz, en malos términos. Creo que Moretti antes de asumir debería someterse a una pericia psiquiátrica. No está mentalmente preparado”, expresó en diálogo con Radio La Red.

Morales añadió: “Me envió un mensaje burlándose porque vuelve. ¿Les parece que la situación del club está para burlarse? Es patético. Creo que no está bien, es una persona que miente descaradamente”.

Con la dirigencia fracturada, el club sin estabilidad institucional y la presión de los socios en aumento, San Lorenzo enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente, sin certezas sobre su futuro político ni deportivo.