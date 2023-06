Pablo Aimar habló luego de que lo involucren con el mensaje viral de "buenas, ¿una poesía?"

En las últimas horas, el exfutbolista y actual ayudante de campo de la Selección argentina, Pablo Aimar fue tendencia en redes sociales por una razón insólita. Cansado de las asociaciones incorrectas, publicó en su historia de Instagram un descargo y sentenció: "No vale todo".

A raíz de este mensaje, empezaron a surgir cientos de memes y gente riéndose de la situación en las redes sociales . Sin embargo, días después de la viralización del intercambio, trascendió un posteo de la misma chica junto a Pablo Aimar en 2018 . La foto estaba acompañada de un texto romántico: " Nosotros tampoco sabemos qué estábamos mirando. Felices 39, que no son nada . Feliz no cumpleaños a vos, que sos todo. Te quiero para siempre, y todo lo demás, también", había expresado Agustina.

A partir de este entrecruzamiento, miles de personas llegaron a la conclusión de que el emisor del mensaje de "buenas, ¿una poesía?" no era ni más ni menos que Pablo Aimar y sus fanáticos hicieron explotar las redes con chistes y memes.

De todas formas, el ayudante de Lionel Scaloni en la Selección argentina no se tomó esta viralización de buena manera y salió a desmentir la situación en la que lo habían involucrado: "Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en los que todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que puedan leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie", sostuvo el exjugador de River Plate.

aimar.jpg

Por último destacó: "Siempre que se habló de mi fue por trabajo, que así siga siendo" y remarcó que "no todo vale".

De esta manera quedó claro que Aimar no había tenido nada que ver con el mensaje viral que sigue generando memes en las redes sociales.