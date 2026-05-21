Dibu Martínez se rompió un dedo y hay preocupación en la Selección argentina a semanas del Mundial 2026

El arquero argentino confesó que sufrió una lesión en la entrada en calor antes de la consagración del Aston Villa ante Friburgo.

Dibu Martínez reveló que sufrió una lesión en la mano antes de la final de la Europa League.

Emiliano “Dibu” Martínez confesó que jugó la final de la Europa League con un dedo roto y encendió las alarmas en la Selección argentina a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. El arquero sufrió la lesión durante la entrada en calor previa al triunfo 3-0 del Aston Villa sobre Friburgo en Estambul.

El arquero marplatense reveló el problema físico después de la consagración del conjunto inglés en Turquía. La noticia sorprendió porque Martínez disputó los 90 minutos del partido y fue una de las piezas clave en la histórica conquista europea del Aston Villa.

“ Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo ”, contó el campeón del mundo en diálogo con ESPN tras el encuentro.

A pesar de la lesión, el arquero decidió seguir en cancha y completar la final. Luego explicó que sintió molestias durante todo el partido y reconoció que nunca antes había atravesado una situación similar en su carrera profesional.

“Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, expresó Martínez después de levantar el trofeo en Estambul.

Preocupación en la Selección argentina

La confesión generó preocupación debido a la cercanía del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, previsto para el 16 de junio ante Argelia. Sin embargo, las primeras sensaciones alrededor del arquero indican que la lesión no sería de gravedad y no afectaría su preparación para la Copa del Mundo.

Martínez llegará al torneo como una de las grandes figuras del equipo de Lionel Scaloni y con estadísticas históricas bajo el brazo. Actualmente es el segundo arquero con más partidos jugados en la Selección argentina, solo detrás de Sergio Romero, y también ocupa el segundo lugar entre los que más veces terminaron con el arco en cero.

dibu martinez aston villa.jpg @AVFCOfficial

Además, el Dibu mantiene una marca impactante en definiciones: ganó las siete finales por títulos que disputó entre Arsenal, Aston Villa y la Selección argentina.

Aston Villa volvió a festejar en Europa

La conquista significó el primer título internacional del Aston Villa desde 1982 y marcó el regreso del club inglés al protagonismo europeo bajo la conducción de Unai Emery. El equipo dominó claramente a Friburgo y levantó la Europa League después de una campaña histórica.

Martínez también celebró su primer trofeo con los Villanos desde su llegada en 2020 y alcanzó el undécimo título de su carrera profesional, luego de haber conquistado el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalissima con la Selección argentina.

Tras la final, el arquero compartió imágenes de su vestuario en redes sociales y mostró algunos de sus amuletos personales, entre ellos fotos familiares, dibujos de sus hijos, un rosario y un ojo turco, objetos que forman parte de sus rituales antes de cada partido.

“Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial”, concluyó Martínez después de una noche inolvidable en Estambul.