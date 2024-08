Peillat habló después de su festejo contra Argentina y emuló a Diego: "Que la sigan ch..."

Luego de haber recibido duros cuestionamientos por el festejo de su gol para Alemania en el triunfo de los teutones sobre Argentina en el hockey de los Juegos Olímpicos , el ex integrante de Los Leones Gonzalo Peillat aseguró que ese tipo de situaciones lo hace considerar que tomó una "buena decisión" al haber cambiado de equipo nacional.

"Que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé ", sostuvo el ex campeón olímpico en Hockey sobre Césped con Argentina.

Las palabras reflejan la complejidad de sus sentimientos al enfrentarse a su país natal en un escenario tan importante.

Peillat, quien fue una pieza clave en la victoria de Argentina para obtener la medalla de oro en Río 2016, ahora defiende los colores de Alemania: la forma en la que gritó el gol que le convirtió a su ex equipo tras la salida de un córner corto, el cual significó el 2 a 1 para el equipo europeo.

El encuentro fue intenso, con Argentina cayendo 3-2 ante Alemania en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. La particularidad radica en que el segundo gol alemán fue anotado por Peillat, quien dejó de representar a Argentina debido a diferencias con la Federación.

"Con Argentina jugamos varias veces ya durante el año en la Pro League. Creo que ya es una cosa más normal. Por ahí al principio sí es un poco 'uh, qué es esto', pero se dio de esta manera", comentó Peillat en TyC Sports, describiendo cómo se adaptó a la situación de competir contra su país de origen.

Peillat también analizó el desempeño de Argentina en el partido: "El partido Argentina lo jugó bien, no hay que desmerecer lo que hicieron. Lo plantearon bien y nosotros nos dormimos un poco en algunas situaciones. Pero creo que al final es lo típico de Argentina, que empujan, empujan y empujan y eso a los europeos les cuesta".

Además, existe un componente personal en esta historia: Thomas Habif, jugador de Los Leones, es cuñado de Peillat. "Mitad de familia para un lado y mitad para el otro, pero son cosas que desde el primer momento supe que iban a ser así", mencionó Peillat, revelando la división interna que vive su familia en estos encuentros.

Sobre su celebración del gol, Peillat explicó: "Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron".

Este comentario subraya su frustración con la situación que lo llevó a cambiar de equipo y reafirma su decisión de representar a Alemania y las peleas que tuvo con la Federación de Hockey.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jotamrinaldi/status/1820166809959489938&partner=&hide_thread=false Innecesario

Injustificable

Imperdonable

Contra el país en el que naciste?

El que te formó? Con el que fuiste campeón olímpico? Contra tus ex compañeros?

Muy dolorosa imagen pic.twitter.com/dotRla2cUR — juan martin rinaldi (@jotamrinaldi) August 4, 2024

Finalmente, Peillat abordó la polémica y las críticas que recibió en redes sociales por su cambio de equipo: "Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi... No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores".

Y agregó: "Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".