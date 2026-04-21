Quién es Peter Thiel, el magnate tecnológico de Sillicon Valley que llegó con bajo perfil a la Argentina

Referente global de la tecnología, Thiel explora oportunidades en un mercado que empieza a captar la atención de inversores internacionales.

Conocido por sus posiciones políticas, Thiel suma un nuevo capítulo en su vínculo con América Latina.

El magnate tecnológico Peter Thiel , una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley , se encuentra en Buenos Aires desde hace más de una semana, en una visita marcada por el hermetismo y un bajo perfil inusual incluso para los estándares del mundo corporativo.

Fundador de empresas clave como PayPal y Palantir , Thiel habría instalado su base en una mansión del exclusivo barrio de Barrio Parque, donde mantiene reuniones reservadas con empresarios locales y referentes del mundo de las inversiones. Según fuentes del sector, su agenda está cuidadosamente filtrada y evita cualquier exposición pública.

El desembarco del empresario no pasó desapercibido en el círculo financiero argentino, donde su presencia despertó especulaciones sobre posibles movimientos vinculados a negocios, tecnología o inversiones estratégicas. Sin embargo, el secretismo que rodea su estadía impide conocer con precisión los objetivos de su visita.

Con una fortuna estimada en decenas de miles de millones de dólares y una trayectoria que incluye apuestas tempranas en compañías como Facebook, Thiel es reconocido tanto por su visión disruptiva en el mundo tecnológico como por sus posiciones políticas y filosóficas, que lo ubican dentro del pensamiento libertario.

Habitualmente, el empresario se desplaza en jets privados y maneja altos niveles de seguridad, lo que en este caso también contribuyó a mantener en reserva sus movimientos dentro de la ciudad. Incluso, la trazabilidad de su aeronave suele estar restringida en sistemas públicos, reforzando el carácter reservado de su presencia.

Mientras tanto, su paso por Buenos Aires suma un nuevo capítulo a la relación entre figuras globales de la tecnología y la región, en un contexto donde América Latina empieza a ganar relevancia como destino de inversión y experimentación para grandes actores del ecosistema digital.

Quién es Peter Thiel

Nacido en Frankfurt y criado en Estados Unidos, la historia de Thiel está marcada por una visión estratégica que lo llevó a fundar Palantir Technologies y a liderar Founders Fund. Su influencia se extiende hasta la Casa Blanca, habiendo sido un aliado clave de Donald Trump. Sin embargo, su faceta más inquietante surgió recientemente en París, donde lanzó una advertencia sobre la llegada del "Anticristo".

Para Thiel, esta figura no es necesariamente un personaje bíblico tradicional, sino una representación del totalitarismo tecnológico o un orden mundial que busca el control absoluto. Esta obsesión se entrelaza con su desconfianza hacia las instituciones globales y la inteligencia artificial centralizada.

Thiel utiliza la retórica del "Anticristo" para alertar sobre una estructura de poder política y tecnológica que podría despojar a los individuos de su libertad. Sus discursos mezclan la escatología cristiana con la teoría política, sugiriendo que la humanidad se acerca a un punto de inflexión donde el ascenso de una figura o sistema engañosamente "salvador" podría llevar a la perdición de la sociedad democrática.

De cuánto es la fortuna de Peter Thiel

Peter Thiel es un empresario e inversor de capital de riesgo germano-estadounidense, mundialmente reconocido por ser uno de los cofundadores de PayPal y el primer inversor externo de Facebook. Con una fortuna que se estima en miles de millones de dólares.

Más allá de sus éxitos financieros, Thiel es famoso por sus posturas libertarias radicales y sus intereses intelectuales poco convencionales. Recientemente, ha captado la atención de los medios europeos por sus advertencias sobre figuras apocalípticas, posicionándose no solo como un magnate tecnológico, sino como un pensador que analiza el futuro de la humanidad a través de lentes teológicas y filosóficas.

A inicios de 2026, el patrimonio neto de Peter Thiel se estima en aproximadamente 11.000 millones de dólares, según datos actualizados de sitios especializados. Esta inmensa riqueza proviene principalmente de sus participaciones iniciales en gigantes tecnológicos y de la valorización de Palantir.

Gran parte de su fortuna también se debe a su habilidad como inversor ángel en etapas tempranas de compañías que hoy dominan el mercado. A pesar de sus millonarias donaciones a campañas políticas y causas filantrópicas relacionadas con la extensión de la vida y la exploración espacial, Thiel se mantiene consistentemente en la lista de las personas más ricas del mundo.

peter thiel 4.webp Peter Thiel, uno de los barones de Sillicon valley.

El factor Palantir: datos, poder y controversia

Más allá de su rol como inversor, Thiel es una figura central en el negocio global de los datos. Es cofundador y presidente de Palantir Technologies , una de las compañías más influyentes, y también más controvertidas, en el cruce entre inteligencia artificial, seguridad y análisis masivo de información.

Fundada en 2003 junto a Alex Karp y otros miembros de la denominada "mafia de PayPal", la firma se convirtió en un contratista clave para agencias de inteligencia como la CIA y el FBI. Desde su origen, Thiel no solo aportó cerca de US$30 millones a través de Founders Fund, sino que también imprimió una visión estratégica que combina tecnología, seguridad y geopolítica.

Las plataformas de Palantir funcionan como sistemas capaces de integrar grandes volúmenes de datos dispersos. Entre sus principales productos se destacan:

Gotham , utilizado por agencias de defensa e inteligencia para detectar amenazas o analizar información proveniente de drones y satélites.

Metropolis , enfocado en el sector financiero para detección de fraude y análisis de mercado.

Foundry, orientado a grandes corporaciones para optimizar operaciones a partir de datos.

Fuentes del ecosistema inversor señalaron a Forbes que la presencia de Thiel en la Argentina también despierta interés, y cautela, por el potencial vínculo entre este tipo de tecnologías y mercados emergentes. "Es alguien que no solo invierte, también piensa en infraestructura de poder basada en datos", explicaron.

Un jugador clave del poder tecnológico global

Con una fortuna en tiempo real estimada en u$s29.300 millones al 21 de abril de 2026, Thiel ocupa actualmente el puesto #84 entre las personas más ricas del mundo, según datos de Forbes.

Desde Founders Fund, participa en algunas de las apuestas más relevantes del venture capital global, incluyendo empresas como Stripe y SpaceX . También fue el primer gran inversor externo en Facebook, aunque redujo su participación con el tiempo y dejó el directorio en 2022.

Más allá de los negocios, Thiel es conocido por su mirada ideológica. A través de la Thiel Foundation financia a jóvenes emprendedores con US$100.000 para que abandonen la universidad y desarrollen startups. En 2018, se mudó de San Francisco a Los Ángeles tras criticar a Silicon Valley como un "estado de partido único", marcando distancia con el establishment tecnológico tradicional.

¿Por qué la Argentina?

Aunque no hay confirmación oficial sobre los motivos de su visita, las fuentes consultadas por Forbes destacaron que su estadía responde a un interés directo en entender el nuevo escenario económico y generar vínculos con actores clave del sector privado. "Está escuchando mucho más de lo que habla" , resumieron.

En un país urgido de capital y en proceso de redefinir su posicionamiento global, la presencia, discreta pero cargada de significado, de un actor como Thiel abre interrogantes sobre posibles movimientos futuros. En su historial, las visitas silenciosas rara vez son casuales.