Fórmula 1: quedan solo cuatro butacas disponibles para 2026 y así está la situación de Franco Colapinto

El piloto argentino se encuentra en un momento crucial de definición de la parrilla para la próxima temporada.

La grilla de piulotos para 2026 esta casi definida y la situación de Franco Colapinto genera cada vez más incertidumbre.

La parrilla de pilotos de la Fórmula 1 para 2026 comienza a definirse con rapidez. Tras la confirmación de George Russell y Kimi Antonelli en Mercedes, solo cuatro butacas quedan disponibles en la máxima categoría. Entre ellas, la más esperada por los argentinos es la de Franco Colapinto en Alpine, donde aún no se definió su continuidad como compañero de Pierre Gasly .

El piloto argentino, actual segundo piloto de Alpine, finalizó 17° en Estados Unidos, mientras que Gasly terminó en el puesto 19°. Esto trajo un gran malestar en el equipo, ya que desde boxes le pidieron a Colapinto que mantuvieran posiciones y el piloto decidió hacer caso omiso a la orden y adelantar a su compañero.

Hasta el momento, la mayoría de los equipos de Fórmula 1 ya definieron sus alineaciones para 2026:

Solo Red Bull, Racing Bulls y Alpine mantienen butacas sin confirmar. En el caso de Red Bull, el acompañante de Max Verstappen aún no está definido, aunque Isack Hadjar aparece como el principal candidato. Racing Bulls, por su parte, evalúa la continuidad de Liam Lawson y la posible incorporación de Arvid Lindblad.

Las butacas que faltan confirmar

De las cuatro butacas disponibles, tres corresponden a equipos vinculados a Red Bull. El segundo asiento junto a Verstappen, donde Isack Hadjar tiene mayores chances y los de Racing Bulls, dos plazas en disputa entre Liam Lawson y Arvid Lindblad.

La cuarta butaca es la de Alpine, donde Franco Colapinto compite por mantener su lugar. Aunque el argentino tiene contrato por cuatro años, este no garantiza su continuidad como piloto titular. Su desempeño en pista y el apoyo económico de Mercado Libre, su principal sponsor, son factores clave en la decisión.

Entre los posibles reemplazos, Flavio Briatore mencionó al estonio Paul Aron (actual reserva del equipo) y al japonés Yuki Tsunoda (en riesgo de salir de Red Bull). Sin embargo, Colapinto sigue como favorito, especialmente tras su mejora en las últimas carreras.

La situación de Franco Colapinto en Alpine de cara a 2026

El futuro de Franco Colapinto en Alpine depende de dos factores principales: su rendimiento en pista y el apoyo económico de sus sponsors. Aunque el A525 no es un monoplaza competitivo, el argentino mostró progresos constantes, igualando los tiempos de Pierre Gasly en varias oportunidades.

El respaldo de grandes marcas detrás de su nombre propio también suma puntos a su favor. Sin embargo, la decisión final se anunciará en noviembre, posiblemente durante el Gran Premio de San Pablo.