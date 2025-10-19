Video: la intensa charla que mantuvieron Franco Colapinto y su ingeniero de pista, Stuart Barlow







Tras la sesión, Colapinto expresó su molestia por el rendimiento del Alpine, mientras Barlow lo felicitó por mejorar en su segunda vuelta. Los detalles.

Cada Gran Premio es un desafío para Franco Colapinto y su Alpine. Este fin de semana en Austin, el argentino largará desde el puesto 15 tras una clasificación que no le dejó buenas sensaciones, manteniendo su incomodidad con el monoplaza.

Durante la qualy, Colapinto protagonizó un intenso intercambio por radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, luego de que le pidieran abortar una vuelta para favorecer a su compañero Pierre Gasly.

La intensa charla que mantuvieron Franco Colapinto y su ingeniero de pista, Stuart Barlow “¿Puedo hacer otra vuelta o no? ¡Estoy a full!”, reaccionó Colapinto visiblemente frustrado. Barlow respondió con calma: “No tenemos combustible, así que dejá pasar a Pierre”. Aún así, el piloto insistió: “¡Déjenme terminar una vuelta! ¿Qué? ¡Puedo seguir acelerando o no?”. Para contener la tensión, Barlow mantuvo la serenidad y le sugirió entrar a boxes si no estaban aprendiendo nada.

Tras la sesión, Colapinto expresó su molestia por el rendimiento del Alpine, mientras Barlow lo felicitó por mejorar en su segunda vuelta: “Fue una buena mejora con ese neumático”. Sin embargo, el piloto siguió crítico: “La alta velocidad es muy complicada. En una curva tuve un desnivel y el auto se desestabilizó muchísimo”.

Antes de la Sprint Qualifying, Barlow le detalló el análisis del equipo: “Revisaremos algunas líneas, hay pequeñas diferencias con Pierre en la curva 1. Tus tiempos están cerca, terminaste P16 y Pierre P17”. A pesar de las frustraciones, Colapinto logró quedar por delante de su compañero y sumar aprendizaje para la carrera.

