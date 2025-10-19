Franco Colapinto largará desde la posición 15 en el GP de EEUU: TV y hora de inicio de la carrera

Con el orden de largada confirmado, Verstappen intentará mantener su liderazgo desde la primera fila, mientras que Norris y Leclerc buscarán presionarlo en la salida. El argentino irá por sus primeros puntos en la competencia.

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 ya tiene su grilla definida tras una intensa jornada de clasificación en el Circuito de las Américas. Max Verstappen volvió a demostrar su dominio al quedarse con la pole position, mientras que el argentino Franco Colapinto partirá desde la posicipón 15 de la grilla.

El tricampeón mundial de Red Bull marcó un tiempo de 1:32.510 , superando por apenas dos décimas a Lando Norris (McLaren) y a Charles Leclerc (Ferrari) . Con esta actuación, el neerlandés reafirma su gran momento, luego de haberse impuesto también en la carrera sprint.

Por su parte, Franco Colapinto tuvo un sólido desempeño que le permitió avanzar hasta la Q2 , instancia en la que registró 1:34.044 , quedando justo detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly . El joven piloto argentino sigue sumando experiencia en su primera temporada completa en la máxima categoría.

La clasificación tuvo un comienzo agitado: Isack Hadjar , del equipo Racing Bulls, perdió el control de su monoplaza y chocó contra el muro, provocando una bandera roja que interrumpió la Q1 durante varios minutos.

A qué hora se corre el Gran Premio de EEUU

Con el orden de largada confirmado, Verstappen intentará mantener su liderazgo desde la primera fila, mientras que Norris y Leclerc buscarán presionarlo en la salida. La carrera principal se disputará este domingo a las 16 (hora argentina), y será una nueva oportunidad para que Colapinto intente sumar sus primeros puntos en el campeonato.

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

