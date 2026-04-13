El camino hacia la final de las Copa Libertadores y Sudamericana será muy largo, pero todos buscarán viajar a Montevideo y Barranquilla, respectivamente, para quedarse con la gloria del fútbol sudamericano.
Puma se impone entre los sponsors técnicos de la Copa Libertadores y Nike predomina en la Sudamericana
La empresa alemana viste a nueve clubes en el torneo más importante de Sudamérica, mientras que la marca del "Swoosh" equipa a cuatro clubes. Adidas se ubica segundo en ambas copas.
-
Con el Superclásico en el horizonte, la formación de Boca ante Barcelona por la Copa Libertadores
-
Debuts dispares en las copas: empate de San Lorenzo y Estudiantes, derrota de Lanús
Cuarenta y siete equipos, de los que quedarán 32 para disputar la fase de grupo del máximo torneo continental y también 32 clubes del segundo torneo continental comenzaron a desandar un nuevo sueño.
Sin embargo, los que ya disputaron las Copas fueron los sponsors técnicos de los equipos y ya se sabe quiénes fueron los ganadores.
Mientras Puma se impuso en la Conmebol Libertadores, Nike la hizo en la Conmebol Sudamericana.
Repasado las marcas que visten a los participantes de la edición 2026 del gran certamen continental, Puma se posiciona primera con nueve clubes: Palmeiras, Fluminense, Peñarol, Platense, Universidad Católica, Sporting Cristal, Cerro Porteño, Libertad y Liga de Quito.
Además, la marca alemana provee la pelota oficial del torneo.
Su competencia histórica, Adidas, se ubica segunda con siete clubes: Flamengo, Cruzeiro, Boca, Cusco FC, Universidad Central, Junior e Independiente Medellín.
El top lo completan Marathon con cinco (Independiente del Valle, Bolívar, Universitario, Always Ready y Barcelona) y Umbro con tres (Lanús, Nacional y Deportes Tolima).
Otras ocho marcas se hacen presentes vistiendo a un club cada una: Ruge (Estudiantes), Nike (Corinthians), Le Coq Sportif (Rosario Central), FILA (Santa Fe), Capelli Sports (Coquimbo Unido), Runic (Deportivo La Guaira), AiFit (Independiente Rivadavia) y Athleta (Mirassol).
En el segundo torneo continental de importancia, es Nike quien se impone entre los sponsors técnicoss. La marca del "Swoosh" viste a cuatro equipos en la edición 2026 de la Sudamericana.
A diferencia de la CONMEBOL Libertadores donde sólo está presente con Corinthians, Nike se impone de la mano de Racing, Atlético Mineiro, Vasco da Gama y Olimpia.
En segunda posición se ubica Adidas como sponsor técnico de tres clubes: River Plate, Millonarios y Academia Puerto Cabello.
Cinco marcas comparten el podio con dos equipos cada una: Puma (RB Bragantino y City Torque), New Balance (Grémio y Sao Paulo), Umbro (Santos y Cienciano), Reebok (América de Cali y Botafogo) y Macron (Audax Italiano y Juventud).
Otros 14 sponsors técnicos se hacen presentes en esta edición en un solo club: Atomik, Capelli Sports, Zeus, Kappa, Marathon, Kelme, Lotto, RedWhite, Boman, Pin-Go, Retiel, Running Sport, Joma y Runic.
Como caso particular, Deportivo Riestra no tiene sponsor técnico sino que compra indumentaria genérica Adidas con su escudo y patrocinadores, el único club en hacerlo en las principales ligas de América.
Dejá tu comentario