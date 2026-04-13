Puma se impone entre los sponsors técnicos de la Copa Libertadores y Nike predomina en la Sudamericana

La empresa alemana viste a nueve clubes en el torneo más importante de Sudamérica, mientras que la marca del "Swoosh" equipa a cuatro clubes. Adidas se ubica segundo en ambas copas.

La Libertadores y Sudamericana ya comenzaron a jugarse y los campeones recién se conocerán en noviembre. Sin embargo, los sponsors ténicos ya jugaron sus copas y definieron a los ganadores.

El camino hacia la final de las Copa Libertadores y Sudamericana será muy largo, pero todos buscarán viajar a Montevideo y Barranquilla, respectivamente, para quedarse con la gloria del fútbol sudamericano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuarenta y siete equipos, de los que quedarán 32 para disputar la fase de grupo del máximo torneo continental y también 32 clubes del segundo torneo continental comenzaron a desandar un nuevo sueño.

Sin embargo, los que ya disputaron las Copas fueron los sponsors técnicos de los equipos y ya se sabe quiénes fueron los ganadores.

Mientras Puma se impuso en la Conmebol Libertadores, Nike la hizo en la Conmebol Sudamericana.

Repasado las marcas que visten a los participantes de l a edición 2026 del gran certamen continental, Puma se posiciona primera con nueve clubes: Palmeiras, Fluminense, Peñarol, Platense, Universidad Católica, Sporting Cristal, Cerro Porteño, Libertad y Liga de Quito.

Además, la marca alemana provee la pelota oficial del torneo.

PALMEIRAS Palmeiras, actual subcampeón de la Copa Libertadres, es vestido por Puma, que predomina en la edición 2026 como el mayor sponsor técnico de los clubes participantes. @Palmeiras

Su competencia histórica, Adidas, se ubica segunda con siete clubes: Flamengo, Cruzeiro, Boca, Cusco FC, Universidad Central, Junior e Independiente Medellín.

El top lo completan Marathon con cinco (Independiente del Valle, Bolívar, Universitario, Always Ready y Barcelona) y Umbro con tres (Lanús, Nacional y Deportes Tolima).

Otras ocho marcas se hacen presentes vistiendo a un club cada una: Ruge (Estudiantes), Nike (Corinthians), Le Coq Sportif (Rosario Central), FILA (Santa Fe), Capelli Sports (Coquimbo Unido), Runic (Deportivo La Guaira), AiFit (Independiente Rivadavia) y Athleta (Mirassol).

En el segundo torneo continental de importancia, es Nike quien se impone entre los sponsors técnicoss. La marca del "Swoosh" viste a cuatro equipos en la edición 2026 de la Sudamericana.

A diferencia de la CONMEBOL Libertadores donde sólo está presente con Corinthians, Nike se impone de la mano de Racing, Atlético Mineiro, Vasco da Gama y Olimpia.

RACING NIKE Racing comenzó a ser equipado este domingo por la marca Nike, que manda entre los sponsors técnicos de la Copa Sudamericana. @Racing Club

En segunda posición se ubica Adidas como sponsor técnico de tres clubes: River Plate, Millonarios y Academia Puerto Cabello.

Cinco marcas comparten el podio con dos equipos cada una: Puma (RB Bragantino y City Torque), New Balance (Grémio y Sao Paulo), Umbro (Santos y Cienciano), Reebok (América de Cali y Botafogo) y Macron (Audax Italiano y Juventud).

Otros 14 sponsors técnicos se hacen presentes en esta edición en un solo club: Atomik, Capelli Sports, Zeus, Kappa, Marathon, Kelme, Lotto, RedWhite, Boman, Pin-Go, Retiel, Running Sport, Joma y Runic.

Como caso particular, Deportivo Riestra no tiene sponsor técnico sino que compra indumentaria genérica Adidas con su escudo y patrocinadores, el único club en hacerlo en las principales ligas de América.