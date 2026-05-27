La formación que planea Claudio Úbeda para lograr la clasificación de Boca en la Copa Libertadores

El Xeneize recibe a Universidad Católica en La Bombonera con la obligación de ganar para avanzar a los octavos de final.

Boca tiene un partido decisivo para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026 y Claudio Úbeda debe definir el equipo que plantará este jueves, desde las 21:30, en La Bombonera , ante Universidad Católica de Chile.

Después de los resultados de la última fecha, el "Xeneize" quedó tercero en la tabla de posiciones con 7 puntos. De esta manera, está obligado a ganar para evitar la eliminación de en la fase de grupos.

A pesar de que el conjunto chileno tiene 10 puntos, si Boca le gana este jueves se clasificará a la siguiente instancia beneficiado por el desempate olímpico , sin importar el resultado de Cruzeiro vs. Barcelona. Para ser primero, sin embargo, necesita que el equipo brasileño no gane. En tanto, si empata, pasará a jugar la Sudamericana, ya que aunque Cruzeiro pierda en casa, el "Xeneize" tiene en contra el desempate mano a mano.

En cuanto al equipo, Malcom Braida seguiría en la defensa titular y Ander Herrera volvería al once, junto a Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda .

En la delantera, la única certeza sería Milton Giménez porque Miguel Merentiel tiene una pequeña lesión muscular. Aunque el uruguayo quiere estar presente, su lugar lo ocuparía Exequiel Zeballos. Úbeda llevaría al uruguayo al banco de suplentes y de no necesitarlo, no sumaría minutos en La Bombonera.

El caso de Adam Bareiro es similar al de la "Bestia": hará todo lo posible para llegar, pero es muy difícil que juegue, por lo que en principio el ataque sería conformado por Giménez y el "Changuito". Asimismo, Úbeda podría contar con Carlos Palacios, pero no con Edinson Cavani. El uruguayo se resintió de una lesión y no fue convocado.

Así, el equipo de Boca ante Universidad Católica sería el siguiente: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ánder Herrera, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.