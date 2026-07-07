"La Odisea": qué dicen las primeras reacciones sobre la nueva película de Christopher Nolan + Agregar ámbito en









La nueva película del director ganador del Oscar, tras Oppenheimer, es una adaptación del poema épico del escritor griego Homero, protagonizada por Matt Damon como Odiseo.

La Odisea llega a los cines el 16 de julio.

Las primeras reacciones de la crítica fueron liberadas tras el estreno de la película La Odisea de Christopher Nolan, que tuvo lugar anoche en Londres.

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La nueva película del director ganador del Oscar, tras Oppenheimer, es una adaptación del poema épico del escritor griego Homero, protagonizada por Matt Damon como Odiseo, un rey que emprende el peligroso viaje de regreso a casa tras una larga guerra.

Recientemente se reveló que la película se proyectaría únicamente para la crítica tras prescindir de las proyecciones para influencers, y la opinión de los críticos ha sido casi unánime.

Qué dicen las primeras reacciones sobre La Odisea "La Odisea de Christopher Nolan es un triunfo absoluto y una obra maestra cinematográfica de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo", comentó Erik Davis de Fandango en X. "Lo que realmente me sorprendió fue la profundidad con la que aborda el terror. Algunos de los momentos más impactantes de la película son genuinamente perturbadores, añadiendo una dimensión completamente nueva a su cine sin perder de vista la humanidad que subyace en la historia. El reparto es impresionante, y de alguna manera todos tienen la oportunidad de brillar. Anne Hathaway está increíble, Matt Damon está excelente y Tom Holland sigue demostrando que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Pero Robert Pattinson, sin duda, se robó el show para mí".

El crítico Matt Neglia escribió: "La adaptación de La Odisea de Christopher Nolan es tan épica como cualquier película, con algunas de las escenas más impresionantes que jamás haya intentado", y añadió: "Crecí amando los grandes dramas de espadas y acción como Gladiator, Braveheart, El último samurái y, sí, incluso Troya. Me entusiasma decir que la ambiciosa disección de mitos y leyendas que hace Nolan las supera a todas".

El escritor Simon Thompson publicó: “La Odisea de Christopher Nolan es una obra maestra del cine, tan épica como cabría esperar. Al frente de un reparto estelar, Matt Damon lo da todo como Odiseo en una actuación magistral, la mejor de su carrera. Robert Pattinson está excepcional como Antínoo y el Eumeo de John Leguizamo es sublime”. La Odisea llega a los cines de Argentina el jueves 16 de julio.