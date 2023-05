Racing se enfrenta con Platense en un partido clave para la continuidad de Gago

De la larga lista de lesionados que tiene el plantel, ante el "Calamar" regresarán al once el mediocampista Aníbal Moreno, el lateral Gabriel Rojas y el delantero Paolo Guerrero, pero ya no estarán los juveniles Emiliano Saliadarre, Santiago Quiros y Tomas Avilés, quienes fueron convocados por Javier Mascherano a la Selección argentina Sub 20.

Platense, por su parte, sufrió un duro revés al ser goleado por 4 a 0 ante Estudiantes de La Plata, en lo que fue la tercera derrota consecutiva para el elenco de Martín Palermo, cuya continuidad también se encuentra en juego en el duelo con Racing.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido:

Liga Profesional.

Fecha 16.

Platense-Racing.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Diego Abal.

Hora: 16:30. TV: ESPN Premium.

Platense: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Susso, Sasha Marcich, Marco Pellegrino; Franco Díaz, Iván Rossi, Vicente Taborda; Mauro Quiroga y Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Jonathan Galván, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Emiliano Saliadarre; Gabriel Hauche y Paolo Guerrero. DT: Fernando Gago.

