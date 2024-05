Rafael Nadal: 14 títulos y u$s23,7 millones en 19 participaciones en Roland Garros

Lo que ganó el español en el torneo parisino representa aproximadamente el 18% de las ganancias de su carrera de u$s 134,7 millones. Las segundas de todos los tiempos detrás de los u$s 181,6 millones de Novak Djokovic.

Rafael Nadal pudo haber jugado ayer su ùltimo Roland Garros al perder 6-3, 7-6, 6-3 ante el cuarto cabeza de serie Alexander Zverev en la primera ronda del torneo parisino. Embolsó u$s 79.000 por quedar eliminado en los octavos de final, pero eso es insignificante en comparación con lo que el español ganó en el abierto francés durante las últimas dos décadas.

En 19 intervenciones en el torneo, Nadal levantó la Copa Mosqueteros en 14 ocasiones, todo un récord, y ganó u$s 23,7 millones. Eso representa aproximadamente el 18% de las ganancias de su carrera de u$s 134,7 millones, las segundas de todos los tiempos detrás de los u$s 181,6 millones de Novak Djokovic.