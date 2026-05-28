Cuáles son los países que debutarán en el Mundial 2026

Conocé los casos de las selecciones que disputarán por primera vez una Copa del Mundo, tras beneficiarse del nuevo formato con 48 equipos.

Cuales son los países beneficiados por la FIFA que debutarán en el Mundial 2026

Con el nuevo formato de 48 selecciones que implementó la FIFA de Gianni Infantino , creció exponencialmente las chances de que nuevos países disputen la Copa del Mundo .

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Y efectivamente el objetivo fue alcanzado por varias selecciones. Quienes lo aprovecharon en cuestión fueron Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán , que jugarán por primera vez la máxima competencia de países organizada por FIFA.

Uno será el tercer rival de Argentina en el Grupo J: Jordania. Consiguió la clasificación tras finalizar segunda en su grupo con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Corea del Sur terminó primero con 22 unidades, mientras que completaron la zona Irak, Omán, Palestina y Kuwait.

Además, Jordania alcanzó el subcampeonato de la Copa Árabe a fines de 2025 tras caer 3-2 ante Marruecos en tiempo suplementario. Sólo tres de sus jugadores convocados militan en ligas de Europa.

Cabo Verde se convertirá en la 14ª nación africana que participará en una Copa del Mundo: competirá en el Grupo H con España. Uruguay y Arabia Saudita.

En las Eliminatorias de África, Cabo Verde fue la gran sorpresa de su grupo al terminar por encima de Camerún con 7 triunfos en 10 partidos y solo una derrota.

El país apenas tiene una superficie de 4.000 kilómetros y es una de las islas que se encuentre frente a la costa senegalesa. Cabe destacar que hace 51 años que Cabo Verde se independizó de Portugal. Debutó como selección en 1978.

Uzbekistán

Uzbekistán Anvar Ilyasov/Getty Images Anvar Ilyasov/Getty Images

Por el lado de Uzbekistán, logró clasificar en su zona de las Eliminatorias de Asia por delante de Qatar, Corea del Norte y Emiratos Árabes Unidos.

Lo dirige el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006 y Balón de Oro ese mismo año. En 1992 fue el año del debut oficial de la selección de Uzbekistán, tras la disolución de la Unión Soviética.

Curazao

curazao

En tanto, Curazao fue la gran sorpresa de las Eliminatorias de Concacaf, que tuvieron el camino más allanado a partir de que los organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) ya tenían su boleto.

Terminó invicto y quedó por delante de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas. El pequeño país ubicado a 50 kilómetros de la costa venezolana en el Caribe, pertenece al reino de Países Bajos.

Curazao, es con 153 mil habitantes el país con menor población en clasificar a un Mundial, chocará en el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.