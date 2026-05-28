PAMI ya permite que elijas al especialista de preferencia: cómo funciona esta actualización

Una de las funciones que se suma a la digitalización de los servicios, por parte del organismo de atención médica para jubilados y pensionados.

PAMI se encuentra en un proceso de digitalización sobre distintos servicios vinculados con recetas electrónicas, autorizaciones y gestión de turnos.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) anunció un cambio importante dentro de su sistema de atención médica. La obra social comenzará a implementar un esquema de libre elección de especialistas para jubilados y pensionados afiliados, permitiendo una mayor autonomía al momento de gestionar su atención sanitaria.

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La modificación permitirá que los beneficiarios puedan seleccionar determinados profesionales médicos sin necesidad de atravesar parte de los circuitos de derivación y autorización que funcionaban hasta ahora dentro del sistema prestacional. El nuevo modelo forma parte de un proceso de reorganización sanitaria impulsado por PAMI . El organismo busca reducir tiempos de espera, acelerar la asignación de turnos y simplificar el acceso a consultas especializadas.

La obra social señaló además que la medida apunta a otorgar mayor autonomía a los afiliados al momento de gestionar su atención médica . El sistema se incorporará de manera progresiva en distintas regiones del país. La implementación llegará en un contexto donde muchos jubilados deben afrontar demoras prolongadas para acceder a determinadas especialidades médicas, especialmente en zonas con alta demanda sanitaria.

El nuevo esquema permitirá que los afiliado s elijan directamente profesionales incluidos dentro de la cartilla habilitada por PAMI. El sistema eliminará parte de las intermediaciones administrativas que actualmente forman parte del circuito de atención. Hasta ahora, muchos jubilados debían obtener derivaciones previas antes de acceder a consultas con especialistas. La nueva modalidad reducirá esos pasos y permitirá gestionar turnos de manera más directa.

PAMI organizará el funcionamiento mediante redes prestacionales distribuidas por especialidad médica y región geográfica. Los afiliados podrán consultar la disponibilidad de profesionales a través de distintos canales habilitados por el organismo.

El sistema incluirá herramientas para gestionar turnos mediante:

canales digitales

atención telefónica

atención presencial

La obra social aplicará inicialmente el nuevo esquema en algunas especialidades médicas específicas. PAMI luego podría extender el sistema a otros servicios sanitarios de forma progresiva.

Las áreas que tendrán prioridad dentro de esta primera etapa son:

cardiología

traumatología

oftalmología

diagnóstico por imágenes

PAMI identificó históricamente mayores demoras en la asignación de turnos dentro de esas especialidades. El organismo considera que la nueva modalidad permitirá acelerar el acceso a consultas y disminuir tiempos de espera. El esquema también buscará optimizar el seguimiento digital de autorizaciones, turnos y prácticas médicas. La obra social sostiene que este sistema permitirá mejorar controles y evitar superposición de prestaciones.

mi pami

Cómo modifica la atención para beneficiarios de PAMI y qué herramientas aplica

El principal cambio para jubilados y pensionados consistirá en una mayor capacidad de decisión sobre dónde atenderse y qué profesional elegir dentro de la red habilitada por PAMI. La nueva modalidad reducirá parte de los trámites administrativos que actualmente deben atravesar muchos afiliados antes de acceder a una consulta especializada. El objetivo oficial apunta a agilizar la atención médica y simplificar el circuito de acceso.

PAMI aclaró que los médicos de cabecera continuarán ocupando un rol importante dentro del sistema sanitario. El seguimiento clínico y los tratamientos prolongados seguirán bajo supervisión de esos profesionales. Determinadas consultas especializadas, en cambio, podrán gestionarse de manera más directa dentro del nuevo modelo de libre elección médica.

La obra social también busca mejorar la competencia entre prestadores y aumentar la disponibilidad de turnos dentro de la red contratada. El organismo considera que la posibilidad de elegir especialistas podría generar mejoras en la calidad de atención.

La implementación del nuevo sistema estará integrada principalmente con la plataforma “Mi PAMI”, disponible tanto en versión web como móvil.

Los afiliados podrán acceder desde esa herramienta a distintas funciones vinculadas con la atención médica:

consulta de cartillas actualizadas

disponibilidad de especialistas

historial de atención

información sobre autorizaciones médicas

El organismo incorporará además mecanismos de validación digital para acelerar la asignación de turnos y disminuir la necesidad de trámites presenciales.