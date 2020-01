Fernando Alonso estuvo al borde de la hazaña, mientras que Carlos Sainz se mantiene en la cima

Increíble. Segundos en la etapa de hoy!!!!! No se como agradecer todo el trabajo de @marc_coma y de todo el equipo Toyota. Días como hoy recompensan cualquier sacrificio de tantos meses



Amazing. P2 in today's stage !!!!! I’m so thankful to Marc and the team Toyota #Dakar pic.twitter.com/NNdJ6rQrG5