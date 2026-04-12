Union Berlin nombra a Marie-Louise Eta, la primera mujer DT en la historia de la Bundesliga + Seguir en









La entrenadora alemana asumirá de manera interina tras la salida del técnico y se convierte en pionera en las grandes ligas de Europa.

Marie-Louise Eta asume en el Union Berlin.

El Union Berlin marcó un antes y un después en el fútbol europeo al designar a Marie-Louise Eta como entrenadora del primer equipo masculino, un hecho inédito en la historia de la Bundesliga y de las principales ligas del continente. La decisión se tomó tras la salida del entrenador Steffen Baumgart, luego de una racha negativa que incluyó la derrota ante Heidenheim y dejó al equipo en una posición comprometida en la tabla.

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A sus 34 años, Eta asumirá el cargo de manera interina para afrontar el tramo final de la temporada, con el objetivo inmediato de asegurar la permanencia del club en la máxima categoría del fútbol alemán.

Marie-Louise Eta union berlin Bundesliga: Union Berlin tendrá a una mujer como DT La entrenadora ya formaba parte de la estructura del club: dirigía al equipo juvenil y había sido pionera al convertirse en la primera mujer en integrar un cuerpo técnico masculino en la Bundesliga, además de haber tenido experiencia en partidos de la Champions League.

“Estoy encantada de que el club me haya confiado esta tarea”, expresó Eta, quien destacó la fortaleza del grupo y se mostró confiada en poder conseguir los puntos necesarios para cumplir el objetivo.

Su nombramiento no solo responde a una necesidad deportiva urgente, sino que también representa un avance simbólico en un ámbito históricamente dominado por hombres. Hasta ahora, ninguna mujer había dirigido a un equipo en la élite de las grandes ligas europeas.

En este contexto, el desafío es doble: sostener al equipo en la Bundesliga y, al mismo tiempo, abrir un nuevo capítulo en la historia del fútbol profesional.

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