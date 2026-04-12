Mundial 2026: la cruda historia de una de las estrellas de Países Bajos que "borró" su pasado + Seguir en









La figura neerlandesa no toleró una situación de su infancia y eso se ve reflejado cada vez sale a la cancha.

La figura de la Naranja Mecánica tomó una importante decisión que marcó su carrera. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Cada vez que inicia una Copa del Mundo, el planeta del fútbol genera nuevas historias al conocer a sus protagonistas. Pero hay otros que llegarán al Mundial 2026 con ciertas situaciones que los rodearon y magnifican aún más su presencia dentro del campo de juego.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La selección de los Países Bajos tiene dos de estos casos, uno que resuena mucho en estas tierras, ya que este futbolista en particular tuvo una gran etapa en Sudamérica. Pero lo más llamativo se ve en la cancha, porque cada vez que ingresa a una, arrastra un detalle sobre un pasado que fue difícil de borrar.

Holanda Dean Mouhtaropoulos/Getty Image Una figura de la Naranja Mecánica cuenta con una llamativa y triste historia. Dean Mouhtaropoulos/Getty Image Quién es Memphis Depay y por qué no utiliza su apellido en la camiseta Memphis Depay nació en Moordrecht, en los Países Bajos, un 13 de febrero de 1994. Inició su carrera en un equipo de su ciudad, el VV Moordrecht, pero a los 9 años decidió cambiar de rumbo y se unió a las inferiores del Sparta Rotterdam. Aquí tampoco duró mucho, ya que tres años después, se marchó al PSV Eindhoven, uno de los clubes más importantes de sus tierras.

Allí debutó como titular y pudo lucirse, todo de la mano del interinato de un ídolo de la selección y la institución como lo es Phillip Cocu. El gran nivel demostrado le sirvió para llamar la atención del Manchester United y el Arsenal, pero serían fueron Red Devils los que se quedaron con su pase, gracias a la intervención de Louis Van Gaal y la suma de 25 millones de libras esterlinas.

Tras su etapa en la Premier League, pasó por Olympique Lyon de Francia, Barcelona y Atlético de Madrid en España y luego llegó a su actual club: el Corinthians de Brasil. Pero en todos lados se vio algo que llamaba y mucho la atención: su camiseta podría cambiar de número, pero siempre figuraba Memphis en vez de Depay. ¿Por qué el delantero no luce nunca su apellido?

Depay Angel Martinez/Getty Images Durante toda su carrera, el apellido Depay no figura casi nunca en sus camisetas. Angel Martinez/Getty Images Cuando este tenía apenas cuatro años, su padre, originario de Ghana, abandonó a su mamá sin siquiera dejar una carta que explicara el motivo. La infancia de Memphis fue dura, y siempre remarcó que no quiere explicar lo que sucedió exactamente, ya que no busca que sientan pena por él. Eso sí, al hombre que le dio la vida, jamás le perdonará haberlo dejado solo pese a que este intentó contactarlo. No es el único: el rencor de Virgil Van Dijk Depay es parte de la Selección de los Países Bajos desde hace un tiempo, y allí también arrastra esta costumbre de llevar su nombre en la camiseta. Pero no es el único del plantel que tomó esta decisión, ya que el capitán del combinado nacional, Virgil Van Dijk, vive una situación idéntica. Cuando estaba entrando en la adolescencia, su papá abandonó a su madre junto con él y sus dos hermanos, dejándolos a la deriva sin dar explicaciones. Para él, su mamá es su heroína, y siente que la mejor manera de dejar en claro que odia a ese hombre es quitarle el privilegio de ver su apellido en camisetas como las del Liverpool de Inglaterra o la de la icónica Naranja Mecánica. Virgil Van Dijk Michael Regan/Getty Images Van Dijk tomó la misma decisión que su compatriota. Michael Regan/Getty Images Mundial 2026: fixture de Países Bajos Ambos jugadores buscarán protagonismo, pero no por las historias que marcaron sus infancias, el sueño de ambos y de todo los Países Bajos es verlos finalmente campeones del mundo. Por esto, el Mundial 2026 es una nueva chance para que uno de los combinados nacionales más históricos del certamen pueda sacarse la espina de no ostentar una estrella pese a tener grandes equipos en todas las ediciones en las que se presentó. Para esto, deberán recorrer este camino en el Grupo F: vs Japón el domingo 14 de junio en Dallas.

el domingo 14 de junio en Dallas. vs Suecia el sábado 20 de junio en Houston.

el sábado 20 de junio en Houston. vs Túnez el jueves 25 de junio en Kansas City.