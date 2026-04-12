Alerta en la Selección argentina: Dibu Martínez se lesionó en la entrada en calor con Aston Villa y Scaloni suma otra preocupación

El arquero sintió una molestia en el calentamiento, no jugó y esperan estudios para conocer la gravedad de la lesión. ¿Se pierde el Mundial 2026?

La Selección argentina encendió las alarmas de nuevo, a solo dos meses del Mundial 2026. A la mala noticia por la lesión de Lautaro Martínez , ahora se suma la de Emiliano Dibu Martínez y Cuti Romero , pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni. El arquero del Aston Villa sufrió una molestia física durante la entrada en calor previa al partido frente a Nottingham Forest por la Premier League. Tras evidenciar dolor, decidió no jugar y ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes.

La situación generó inmediata preocupación, ya que Martínez es uno de los pilares del seleccionado y titular indiscutido desde el ciclo campeón del mundo. A la espera de estudios médicos, todavía no hay precisión sobre la gravedad de la lesión.

El problema físico se produjo en un momento sensible del calendario, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cada vez más cerca. Cualquier contratiempo en esta etapa reduce los márgenes de recuperación y seguimiento para el cuerpo técnico.

Además, no es la única inquietud para la Albiceleste. En paralelo, otros jugadores importantes también atraviesan problemas físicos, lo que obliga a monitorear de cerca la evolución de varias piezas clave en la previa del torneo.

Por ahora, la atención está puesta en los estudios que determinarán si se trata de una molestia menor o de una lesión que pueda comprometer su presencia en la Copa del Mundo. Mientras tanto, la incertidumbre crece en el entorno de la Selección.

Se volvió a lesionar Lautaro Martínez a dos meses del Mundial 2026

El delantero argentino Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo, por lo que se perderá al menos los próximos dos partidos del Inter de Milán, que va puntero en la Serie A.

La situación preocupa mucho en la Selección Argentina: faltan apenas 67 días para el debut en la Copa del Mundo contra Argelia en Kansas y Lautaro es una pieza clave para Lionel Scaloni. La odisea del delantero argentino comenzó el pasado 18 de febrero en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, cuando debió retirarse a la hora de juego por un desgarro que sufrió en el sóleo de la pierna izquierda.

Luego de dicha lesión, el Inter quedó eliminado de la Champions League dando una muy pobre imagen ante el equipo noruego, que se impuso con un contundente resultado global de 5-2.

El regreso de Martínez se dio recién el pasado domingo 5 de abril, luego de más de un mes y medio alejado de las canchas, cuando se lució con un doblete en el triunfo 5-2 ante la Roma, por la trigésimo primera fecha de la Serie A de Italia, donde el Inter lidera con siete puntos de ventaja sobre su clásico rival, el Milan.

El delantero argentino se resintió de dicha lesión, por lo que se perderá al menos los próximos dos compromisos del Inter, que serán ante el Como y el Cagliari en la Serie A. En la presente temporada, Martínez es el máximo goleador de la Serie A con 16 anotaciones.

La Selección Argentina confirmó dos amistosos previos antes del Mundial: los rivales

La Selección Argentina jugará dos nuevos amistosos internacionales en la antesala del Mundial, luego de que la Federación de Honduras e Islandia anunciaran de manera oficial el cruce entre ambos equipos.

Por el lado de Honduras, el partido se jugará el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas, en el marco de una Fecha FIFA que servirá como preparación para ambas selecciones.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del combinado centroamericano, invita además a los hinchas hondureños en Estados Unidos a acompañar al equipo en este compromiso.

Mientras tanto, Argentina continúa definiendo el plantel con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, sumando rodaje y probando variantes en lo que va a ser la convocatoria final.

A su vez, Islandia, por medio de su página web, confirmó el amistoso internacional ante Argentina como parte de la preparación del campeón del mundo rumbo al Mundial 2026.