Repechaje Mundial 2026: los 4 partidos decisivos que se disputarán en México

Estas serán las sedes para los juegos que disputarán seis selecciones en la búsqueda de los dos cupos restantes para la Copa del Mundo.

El país del sol será el encargado de albergar el repechaje para la Copa del Mundo. Getty Images

Estados Unidos, México y Canadá están listos para albergar la edición más ambiciosa del torneo más importante del fútbol a nivel selecciones. Esto se debe a que contará con 48 naciones que buscarán quedarse con el Mundial 2026, cuya final será el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Pero previamente resta saber cuáles serán finalmente los que sí participarán de este certamen y quiénes quedarán afuera pese a haber accedido al repechaje. El país latinoamericano será el encargado de organizar esta eliminatoria entre varios países de distintas confederaciones para sacar un boleto directo a la competencia más importante.

Bolivia Getty Bolivia es el combinado nacional de la Conmebol que buscará su lugar en la Copa del Mundo. Getty Images Cómo es el formato de repechaje para el Mundial 2026 A diferencia de ediciones anteriores de este certamen, el Mundial 2026 tendrá un sistema nuevo para el repechaje. Previamente, ya se sabía con antelación a quién enfrentaría cada equipo, pero el torneo más importante del fútbol buscó sumar un atractivo distinto al haber aumentado los cupos para esta edición.

Dejará de ser una serie de ida y vuelta y será como un mini torneo para completar los dos cupos restantes. Serán cuatro partidos que se llevarán a cabo en Monterrey y Guadalajara, dos de las tres sedes que aportará México como organizador. Además, se realizará durante la ventana de fecha FIFA de marzo de este año.

Los dos mejores ubicados del ranking FIFA accederán a la final de manera directa, mientras que los cuatro restantes jugarán una semifinal a partido único, debido a que tienen una peor ubicación que el resto. Estas dos finales otorgarán los dos boletos restantes.

Estadio BBVA Club Monterrey Bolivia y Surinam se enfrentarán en Monterrey en busca del boleto al Mundial 2026. Club Monterrey Los 4 partidos decisivos que albergará México Ambas semifinales se disputarán el 26 de marzo. Bolivia y Surinam se medirán en Monterrey y el ganador enfrentará a Irak el 31 del mismo mes, también en la casa de los Rayados. Por otro lado, Guadalajara le abrirá las puertas a los otros tres restantes que buscan su lugar en el Mundial 2026. La semifinal entre Nueva Caledonia y Jamaica se jugará el mismo día que la mencionada anteriormente, aunque será en Guadalajara. Quien salga ganador accederá al duelo definitorio, en la misma sede, ante la República Democrática del Congo, también el 31 de marzo y nuevamente en el Estadio Akron, el hogar de las Chivas. Los que jugarán en Guadalajara se disputan el boleto al Grupo K, integrado por Portugal, Uzbekistán y Colombia. Por otro lado, los choques en Monterrey terminarán de definir al restante del Grupo I, donde están Francia, Senegal y Noruega.