Los 20 clubes de fútbol más ricos del mundo superaron los 12.400 millones de euros de facturación

El Real Madrid encabeza el ranking, seguido de otros grandes del continente europeo, según el informe Deloitte Football Money League. Cómo hacen los clubes para generar esos ingresos.

El estadio Santiago Bernabeu, del Real Madrid, es una fuente de ingresos millonarios aunque no haya partidos.

Hace ya tiempo que el fútbol dejó de ser únicamente el deporte más popular del mundo para convertirse en una auténtica industria global. Las cifras que se manejan en el negocio futbolístico mundial comenzaron a ser tan relevantes que hasta una firma contable de nivel internacional como Deloitte le viene dedicando atención especializada desde 1996.

Los 20 clubes con mayores ingresos del planeta generaron en el último año más de 12.400 millones de euros de ingresos combinados, según el último informe de la Deloitte Football Money League.

Este reporte anual indica que en la temporada 2024/25 , el club que dominó este universo económico fue el Real Madrid , que lidera el ranking de ingresos mundiales con una cifra cercana a 1.200 millones de euros.

El equipo merengue supera por amplio margen a sus competidores que le siguen en el ranking. Y además, ratifica su condición de ser la institución deportiva con mayor poderío económico en el fútbol mundial.

Esto a pesar de que su modelo de negocio es el de un club social tradicional y está lejos de ser una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Una discusión que atraviesa actualmente al fútbol argentino , aunque las cifras involucradas son infinitamente menores a las que manejan los clubes de Europa.

El último informe anual publicado por la consultora Deloitte –una de las poderosas Big Four- reveló que los 12.400 millones de euros en ingresos combinados de la última temporada son un récord absoluto. Y representan “un salto cuantitativo” frente a temporadas anteriores.

Además destaca que también es un indicio del “extraordinario crecimiento del negocio futbolístico” en un contexto global marcado por la inflación, la profesionalización del marketing deportivo y la expansión de plataformas de transmisión digital.

Real Madrid, campeón de la liga de los millones

El club español Real Madrid se corona campeón en la competencia mundial de ingresos en el fútbol. Según Deloitte, tuvo una facturación cercana a 1.161 millones de euros durante la temporada 2024/25.

Esta cifra lo coloca no solo en el primer puesto absoluto del ranking, sino como el único club en superar por segundo año consecutivo la barrera de 1.000 millones de euros en ingresos. Este récord se asienta sobre “una diversificación de fuentes de ingresos” que combinan los sectores comercial, de emisión de derechos y de explotación en días de partido, explica.

mastantuono real madrid 2 Mastantuono, en el Real Madrid.

Según detallan fuentes oficiales del club y el propio informe de Deloitte, lejos de ser “un hecho accidental”, la capacidad de Real Madrid de generar ingresos millonarios obedece a una estructura financiera que supo adaptarse a los nuevos tiempos: alrededor de 594 millones de euros provienen de actividades comerciales, un 23% más que en temporadas anteriores.

Esto incluye patrocinio, merchandising, acuerdos globales y explotación de la marca en todos sus ámbitos, desde tiendas físicas hasta plataformas digitales de venta directa.

El volumen de ingresos del Real Madrid sería suficiente para situar al club entre los 10 equipos más ricos del mundo si se consideraran sólo los ingresos comerciales.

La venta de camisetas, derechos de imagen, acuerdos de patrocinio con gigantes globales y una red de socios corporativos de primer nivel le dieron todavía más impulso estos números.

A esto se suma la explotación por fuera de la competencia oficial del Estadio Santiago Bernabéu, cuyas obras de renovación convirtieron al recinto en una verdadera máquina de generar ingresos gracias a la venta de experiencias VIP, conciertos y eventos no futbolísticos, además de los clásicos ingresos por entradas y servicios de hospitalidad los días de partido.

Cómo está el ránking de clubes con mayor facturación del mundo

En el segundo lugar del ranking se encuentra el Barcelona Fútbol Club, que facturó 974,8 millones de euros y así recuperó posiciones la tabla de ingresos globales tras algunos años difíciles marcados por desafíos financieros internos.

El club catalán, pese a seguir jugando fuera de su emblemático Spotify Camp Nou debido a obras de renovación en el estadio, logró un crecimiento considerable del 27% contra la temporada anterior, impulsado por innovaciones como los Personal Seat Licences (PSL), que activaron nuevos flujos de ingresos en el orden de 70 millones de euros y fortalecieron su posición económica frente a rivales tradicionales.

En tercer lugar aparece el poderoso Bayern Múnich, con 860,6 millones de euros en ingresos, seguido por clubes como el francés Paris Saint-Germain (837 millones) y el inglés Liverpool (836 millones).

Por detrás del equipo de la ciudad que vio nacer a los Beatles, se ubican otros cinco clubes ingleses: Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham y Chelsea. Y recién en el siguiente bloque aparecen equipos de Italia y Portugal, según el gráfico que acompaña el informe de Deloitte.

RANKING DE CLUBES CON MAYOR FACTURACIÓN Ranking de la Deloitte Football Money League. Ingresos en millones de euros.

Un detalle que subraya la magnitud de esta tendencia es el papel creciente de los ingresos comerciales (patrocinios y uso de los estadios y sus alrededores en días sin partidos, entre otros) frente a otras fuentes. En conjunto, las actividades comerciales generaron 5.300 millones de euros para los clubes del top 20, representando la mayor parte del total global.

“Las cervecerías, restaurantes, hoteles y otras ofertas en las instalaciones son cada vez más comunes, lo que demuestra la importancia para los clubes de ampliar sus oportunidades de generación de ingresos y pone de relieve que la marca y los estadios de fútbol siguen evolucionando y ahora van mucho más allá de lo que ocurre en el campo”, resalta el informe de Deloitte.

Por otro lado, la venta de derechos televisivos y de transmisión digital se mantuvo fuerte, mientras que los ingresos por venta de entradas experimentaron un crecimiento del 16%, impulsado por experiencias mejoradas en el estadio y paquetes de hospitalidad que atraen a segmentos de público con mayor poder adquisitivo.

En este punto, remarca que “el principal impulsor del crecimiento de los ingresos por retransmisiones entre los clubes de la Money League en 2024/25 fue el impacto de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ampliada. Diez clubes de la Money League participaron en la competición del año pasado, lo que resultó en un aumento del 17% en los ingresos por retransmisiones de estos clubes”.

El fútbol, un negocio a prueba de crisis globales

El informe Deloitte también exhibe otros datos reveladores. Por ejemplo, el crecimiento general de ingresos del top 20 de clubes fue de aproximadamente 11% respecto a la temporada anterior, algo que no solo refleja un aumento de actividad sino también una resiliencia del sector frente a desafíos macroeconómicos globales como fluctuaciones en los mercados y la inflación.

El reporte de Deloitte no sólo informa cifras, sino que también ofrece una radiografía del modelo de negocio adoptado por los clubes más exitosos. El énfasis en diversificación de ingresos, experiencias de fan engagement, expansión internacional de marca y optimización de activos infraestructurales se convirtió en la receta financiera de moda.

El Santiago Bernabéu es un caso paradigmático: se transformó en más que un estadio, y se convirtió en un centro multifuncional que asegura ingresos constantes más allá de los encuentros de fútbol.

bernabeu.jpg El estadio Santiago Bernabeu, en Madrid.

Mientras tanto, clubes como Barcelona o Bayern Múnich siguieron caminos similares con modelos adaptados a sus contextos locales y globales. A la vez, los clubes ingleses como Liverpool aprovechan la fortaleza de la Premier League en términos de derechos de transmisión televisiva y acuerdos globales de patrocinio.

Al analizar las cifras del informe también queda a la vista la concentración de riqueza en los clubes más grandes. Las enormes diferencias en ingresos entre los equipos del top 5 y los del puesto 11 al 20 reflejan una brecha que no deja de crecer año a año.

Mientras que los clubes élite superan con holgura los 800 millones de euros anuales, los que ocupan el rango medio pueden registrar cifras sensiblemente más bajas. Esto a su vez alienta polémicas sobre la competitividad deportiva y la equidad financiera dentro de ligas y entre diferentes ligas.

El Deloitte Football Money League 2024/25 también traza las líneas de lo que podría ser el futuro del fútbol como espectáculo global y negocio. Y explica que este fenómeno va acompañado de un proceso paralelo: la globalización del mercado futbolístico.

Los clubes no sólo compiten en estadios sino también en oficinas, mercados emergentes, plataformas tecnológicas y acuerdos comerciales con corporaciones globales.

El dinero que rodea al fútbol hoy ya no se limita a los fanáticos de cada país que llenan estadios, sino que se alimenta de audiencias globales, derechos de transmisión que cruzan fronteras y productos de marca que se venden en todos los rincones del planeta.