SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de febrero 2026 - 10:46

Fútbol todo el día: los partidos de este martes, con la vuelta de la Copa Libertadores

Conocé los todos partidos, con su televisación y horarios, de un martes plagado de fútbol.

Fútbol todo el día: los partidos de este martes, con la vuelta de la Copa Libertadores

Fútbol todo el día: los partidos de este martes, con la vuelta de la Copa Libertadores

En un verano atípico, con más fútbol de lo normal debido al apretado calendario que obliga la inminente Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026, este martes 3 de febrero no podía ser la excepción.

En un amplio menú para los amantes del deporte más popular, se destaca el duelo entre dos grandes del Reino Unido por la Copa de la Liga Inglesa y el reinicio de la Copa Libertadores de América.

Informate más

Además, se dará el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino con tres partidos.

Todos los partidos del martes 3 de febrero de 2026:

  • 16:45 Bologna vs Milán por la Serie A (ESPN 3)
  • 17:00 Albacete vs Barcelona por la Copa del Rey (DirecTV)
  • 17:00 Arsenal vs Chelsea por la Copa de la Liga Inglesa (ESPN)
  • 19:00 Banfield vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura (TNT Sports)
  • 21:15 Independiente Rivadavia vs Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura (ESPN)
  • 21:15 Instituto vs Lanús por el Torneo Apertura (TNT Sports)
  • 21:30 The Strongest de Bolivia vs Deportivo Táchira de Venezuela por la Fase 1 de la Copa Libertadores (Fox Sports)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias