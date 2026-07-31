River cerró a su séptimo refuerzo: ¿cuánto paga por Tobías Andrada? + Agregar ámbito en









El club de Núñez incorporó a un jugador en el último día del mercado de pases del fútbol argentino. Se trata una promesa de Vélez, que la paga por varios milloens de dólares. Es el volante derecho que quería Coudet.

River cerró a su séptimo refuerzo: ¿cuánto pagó por Tobías Andrada?

El mediocampista Tobías Andrada se realiza la revisión médica y por la tarde firmará el contrato para convertirse de manera oficial en nuevo refuerzo de River.

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Andrada, de 19 años, llega proveniente de Vélez y podría tener un rol clave en el mediocampo de River, que necesita resultados urgentes luego de un muy flojo inicio de semestre, donde ya quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi de Mar del Plata y además perdió en las primeras dos fechas del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

¿Cuánta pagará River por Andrada? Luego de varios idas y vueltas, River y Vélez finalmente pudieron llegar a un acuerdo en los últimos días, para cerrar la operación en aproximadamente 7,5 millones de dólares por el 80% de la ficha de Andrada, que firmará hasta el 2030.

El joven mediocampista es una de las joyas del fútbol argentino y ya acumula 36 partidos en Vélez y tuvo una gran actuación el año pasado en el Mundial Sub-20, donde la Selección argentina alcanzó la final.

Una vez que finalice la revisión médica y firme contrato con River, Andrada se convertirá en el séptimo refuerzo del "Millonario" en el presente mercado de pases, luego de que se confirmaran los arribos de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Giovanni González.

El próximo partido de River será este domingo 2 de agosto, cuando reciba a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. Este encuentro podría ser clave de cara al futuro de su director técnico Eduardo Coudet, quien es cada vez más cuestionado por el hincha.