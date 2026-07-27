River se acerca a su séptimo refuerzo: los millones que pagaría por Francisco Ortega + Agregar ámbito en









El “Millonario” mejoró su propuesta por el lateral izquierdo surgido de Vélez y achicó considerablemente las diferencias con Olympiacos. El deseo del futbolista de regresar al país puede resultar determinante.

River se acerca a su séptimo refuerzo: los millones que pagaría por Francisco Ortega

River avanzó en las negociaciones para incorporar a Francisco Ortega y quedó cerca de convertir al lateral izquierdo de Olympiacos en su séptimo refuerzo del mercado de pases.

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La dirigencia de Núñez elevó su propuesta hasta aproximadamente 4,5 millones de dólares, una cifra que acercó considerablemente las posiciones con el conjunto griego, que pretende alrededor de 5,5 millones para desprenderse del futbolista.

El otro factor importante es la postura del propio Ortega, quien ve con buenos ojos regresar al fútbol argentino y jugar en River, una voluntad que podría ayudar a terminar de destrabar las diferencias económicas que todavía existen entre las instituciones.

Eduardo Coudet pidió reforzar especialmente el lateral izquierdo y el ex Vélez quedó como la principal alternativa para competir por el puesto con Marcos Acuña, después de que Matías Viña quedara relegado de la consideración del cuerpo técnico.

Ortega, de 27 años, llegó a Olympiacos a mediados de 2023 después de disputar 153 encuentros con Vélez y desde entonces superó los 100 partidos con la camiseta del conjunto griego.

Su etapa en Europa estuvo marcada por una importante continuidad y por la obtención de cuatro títulos, entre ellos la Conference League 2023/24, primera conquista internacional de la historia de Olympiacos. El defensor también tuvo recorrido con las selecciones juveniles argentinas, disputó los Juegos Olímpicos de Tokio con la Sub-23 y llegó a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección mayor en 2023, aunque no sumó minutos. Después de concretar la llegada de Ángel Correa como sexta incorporación, River decidió continuar activo en el mercado y mantiene además gestiones por otros nombres, entre ellos Tobías Andrada y Esequiel Barco. Por Ortega, en cambio, el panorama aparece mucho más encaminado: las diferencias con Olympiacos se redujeron y en Núñez confían en que el deseo del jugador de ponerse la camiseta de River permita completar la operación en los próximos días.