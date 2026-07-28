Eduardo Coudet volverá a dirigir a River desde el banco este miércoles ante Gimnasia

El Tribunal de Disciplina de la AFA levantó la sanción sobre el técnico que había sido expulsado en la final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano y se había perdido la primera fecha contra Barracas.

El Tribunal de Disciplina de la AFA levantó la sanción sobre Eduardo Coudet , el técnico de River , y volverá a dirigir a su equipo desde el banco de suplentes este miércoles a las 19.15 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

La resolución se oficializó en el Boletín número 6923 bis , emitido el lunes por la noche a última hora. Coudet había sido sancionado con dos fechas de suspensión tras un fuerte cruce con el árbitro Yael Falcón Pérez durante la final del Torneo Apertura 2026.

“Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art.25 del Código Disciplinario”, comunicó la Asociación del Fútbol Argentino.

En la primera fecha, en la derrota de local ante Barracas Central Ariel Broggi, ayudante de campo del “Chaco”, fue quien se hizo cargo del equipo, aunque recibía indicaciones de Coudet a través de su colaborador Damián Musto.

Además de volver a dirigir al equipo, el técnico de River podrá volver a hablar frente a la prensa. Contra el Guapo se había suspendido la conferencia que iba a dar Broggi. La palabra de Coudet será uno de los atractivos de la noche luego de dos derrotas consecutivas del Millonario, la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero y el mercado de pases.

Los dirigidos por Eduardo Coudet vienen de ser eliminados de la Copa Argentina por Aldosivi y de perder de local ante Barracas Central.

Por qué había sido sancionado Eduardo Coudet

Durante la final del Torneo Apertura 2026, el árbitro sancionó luego de una revisión en el VAR una mano de Lautaro Rivero que terminó con un penal a favor de Belgrano que perdía 2-1 y que luego de esa acción inició una remontada para ganarlo 3-2. El entrenador de River encaró al juez y fue expulsado por gritarle e insultarlo.

Aunque podría haber sido sancionado con hasta cuatro fechas, la suspensión fue menor. "Se suspende por dos partidos al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario", dio a conocer el Tribunal de Disciplina de la AFA. A diferencia de otros castigos, en este caso el club no pudo abonar una multa y Coudet se perdió una fecha.

Cómo sigue el mercado de pases de River

El Millonario está muy cerca de cerrar la incorporación de Tobías Andrada, una de las jóvenes promesas de Vélez. El club pagaría U$D 5,5 millones por el 60% del pase del juvenil y con la posibilidad de adquirir otro 20% por objetivos deportivos.

Además, el club de Núñez cedió a préstamo por un año con opción de compra y claúsula de repesca al Montevideo City Torque al defensor Brian Gutierréz. Sin embargo, hay once jugadores que continúan entrenando apartados del plantel profesional y que no tienen acordado su futuro.

Este miércoles ante Gimnasia, Coudet no contará ni con Sebastián Driussi, que se recupera de un desgarrado en el gemelo derecho, ni con Aníbal Moreno, que se resintió de una molestia en la rodilla derecha.