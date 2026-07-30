Más preocupación en River: sumó tres lesionados ante Gimnasia

El "Millonario" atraviesa un momento complicado en lo deportivo, a lo que se suman jugadores lesionados.

River sufrió las lesiones de Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri durante la derrota por 1-0 ante Gimnasia en La Plata , por la segunda fecha del Torneo Clausura , y Eduardo Coudet quedó a la espera de los estudios médicos para conocer si podrá contar con ellos en los próximos compromisos.

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La situación que mayor preocupación genera es la de Acuña, quien sufrió una molestia muscular en el isquiotibial derecho cuando se disputaban 15 minutos del segundo tiempo y debió dejarle su lugar al juvenil Facundo González .

El primer diagnóstico indica que podría tratarse de un desgarro, aunque el grado de la lesión recién podrá determinarse después de los estudios correspondientes. Una eventual baja prolongada representaría un problema importante para Coudet, debido a que Matías Viña , su reemplazante natural durante el semestre anterior, integra el grupo de futbolistas apartados del plantel profesional.

Además de González, el entrenador podría utilizar a Lautaro Rivero en ese sector, aunque su posición habitual es la de marcador central. La lesión del campeón del mundo también podría acelerar las negociaciones por Francisco Ortega , lateral del Olympiacos y principal apuntado para reforzar el puesto.

River presentó una oferta cercana a los 4,5 millones de dólares , pero el conjunto griego pretende al menos un millón más para desprenderse del futbolista surgido de Vélez. Las conversaciones continúan y la necesidad deportiva podría obligar al club de Núñez a mejorar su propuesta.

Ángel Correa también terminó con dificultades físicas en su primera presentación como titular. El delantero recibió atención médica durante el encuentro, fue reemplazado y posteriormente permaneció en el banco de suplentes con hielo sobre la pierna derecha.

El diagnóstico inicial de Correa es un traumatismo en el muslo derecho, por lo que también será sometido a estudios para descartar una lesión de mayor gravedad.

La tercera sustitución obligada fue la de Arambarri, quien recibió un pisotón en el tobillo izquierdo durante los primeros minutos y solamente pudo completar la etapa inicial.

El mediocampista uruguayo sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y su disponibilidad dependerá de la evolución que presente durante las próximas jornadas.

Las tres lesiones agravaron una nueva noche negativa para River, que comenzó el Clausura con derrotas ante Barracas Central y Gimnasia, ambas sin convertir goles, luego de quedar eliminado frente a Aldosivi en la Copa Argentina.

La próxima presentación de River será el domingo, cuando reciba a Rosario Central en el Monumental, en un encuentro que podría marcar a fuego el futuro de Coudet como director técnico.