River tuvo un muy mal inicio de semestre, ya que en la Copa Argentina fue goleado y eliminado por Aldosivi de Mar del Plata, mientras que en el Torneo Clausura debutó con una sorpresiva caída como local por 1-0 frente a Barracas Central.
River visita a Gimnasia hoy, por la recuperación: horario, TV y formaciones
River visitará este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura, en busca de la recuperación luego de su muy flojo inicio de semestre.
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Coudet volverá a dirigir a River desde el banco este miércoles ante Gimnasia
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Los jugadores de River habrían pedido la reincorporación de Germán Pezzella al plantel
De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet, que volverá a estar en el banco los suplentes tras su suspensión, están obligados a ganar para evitar que se empiece a vivir un clima más tenso todavía con los hinchas.
De cara a este encuentro, podría darse el debut como titular de Ángel Correa, que frente a Barracas Central ingresó pero desde el banco de suplentes cuando promediaba el segundo tiempo.
Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, comenzó su camino en el Torneo Clausura con una polémica derrota por 2-1 frente a Racing en condición de visitante, en un partido donde no le cobraron un claro penal que pudo haber significado el 2-2.
A qué hora juegan Gimnasia y Esgrima (LP) vs River
Hora: 19:15.
Por dónde ver Gimnasia y Esgrima (LP) vs River
TV: ESPN Premium
Formaciones
Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Germán Delfino