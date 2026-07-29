River visita a Gimnasia hoy, por la recuperación: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









River visitará este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura, en busca de la recuperación luego de su muy flojo inicio de semestre.

River visita a Gimnasia esta noche, por la recuperación: horario, TV y formaciones NA: Damián Dopacio

River tuvo un muy mal inicio de semestre, ya que en la Copa Argentina fue goleado y eliminado por Aldosivi de Mar del Plata, mientras que en el Torneo Clausura debutó con una sorpresiva caída como local por 1-0 frente a Barracas Central.

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De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet, que volverá a estar en el banco los suplentes tras su suspensión, están obligados a ganar para evitar que se empiece a vivir un clima más tenso todavía con los hinchas.

De cara a este encuentro, podría darse el debut como titular de Ángel Correa, que frente a Barracas Central ingresó pero desde el banco de suplentes cuando promediaba el segundo tiempo.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, comenzó su camino en el Torneo Clausura con una polémica derrota por 2-1 frente a Racing en condición de visitante, en un partido donde no le cobraron un claro penal que pudo haber significado el 2-2.

A qué hora juegan Gimnasia y Esgrima (LP) vs River Hora: 19:15.

Por dónde ver Gimnasia y Esgrima (LP) vs River TV: ESPN Premium Formaciones Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet. Estadio: Juan Carmelo Zerillo Árbitro: Leandro Rey Hilfer VAR: Germán Delfino