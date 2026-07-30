Las bombas de Chacho Coudet en conferencia: "Necesitamos 4 jugadores más" y "nunca me costó tanto hacer jugar a un equipo"

El director técnico de River, Eduardo Coudet, fue contundente luego de la derrota ante Gimnasia en La Plata y se quejó del plantel que tiene, exponiendo a la dirigencia y los jugadores. Además, tras la cuarta caída seguida, no quiso poner excusas y aseguró que River "no da tiempo ni margen".

Las bombas de Coudet en conferencia: "Necesitamos 4 jugadores más" y "nunca me costó tanto hacer jugar a un equipo"

Luego de la derrota ante Gimnasia en Plata , por la segunda fecha del Torneo Clausura , el director técnico de River , Eduardo Coudet , fue contundente en conferencia de prensa y aseguró que no tiene "tiempo ni margen" de error para seguir en esta racha.

Coudet se mostró muy autocrítico y explicó que "la realidad es que la planificación está tardando o nos está llevando más de lo que todos pensábamos".

"Siempre dije que tengo claro el lugar en el que estoy y que River no te da tiempo ni margen. Así que hay poco tiempo y poco margen; hay que ganar y mucho", aseguró, esperando una reacción de sus jugadores.

Otro de los aspectos que tocó Coudet durante la conferencia fue la falta de peligro de River: "Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos 30 metros, tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo".

Esta declaración hace mucho ruido y es muy llamativa ya que el jugador que más podía aportar en este aspecto era el colombiano Juan Fernando Quintero , a quien decidió descartar de cara al segundo semestre y terminó rescindiendo su contrato con el "Millonario".

En esa línea, se mostró inconforme con el plantel que tiene y reconoció que le faltan jugadores para tener más armas a la hora de confeccionar el equipo.

Así, Coudet adelantó que "seguramente vamos a traer muchos jugadores más". Y sacó un tiro por elevación a la dirigencia: "Necesitamos tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones en las que tenemos muchos juveniles".

Por último, reconoció que tiene la soga al cuello por los resultados obtenidos: "Es muy difícil el momento, hay que trabajar. Mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos la pelota pero no logramos desequilibrar. Evidentemente no estamos derechos, no ligamos nada".

Luego, realizó un sincericidio para graficar lo complicado de la situación: "Es una de las situaciones más difíciles, no solo acá en River, sino a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue. Es tiempo y trabajo".

El conjunto "Millonario" sumó su tercera derrota al hilo (previamente había sido derrotado por Aldosivi en la Copa Argentina y por Barracas Central en la primera fecha del Torneo Clausura) y Coudet es cada vez más cuestionado por el hincha.

La próxima presentación de River será el domingo, cuando visite a Rosario Central en un encuentro que podría marcar a fuego el futuro de Coudet como director técnico.