Conocé qué pasa con los once jugadores que se entrenan separados en el predio de Cantilo. Hasta el momento, el "Millonario" solo acordó las rescisiones de Maxi Meza y Paulo Díaz, que se fueron con el pase en su poder.

Uno por uno, la situación de los marginados de Cantilo que son una bomba de tiempo para River

El 16 de junio , en la víspera del inicio de la pretemporada y a horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, River emitió un comunicado en el que informaba que 11 futbolistas no iban a seguir siendo parte del plantel de Primera División para este segundo semestre.

El número se estiró a 13 con las inclusiones de Matías Viña y Kendry Páez , que no estaban incluidos en esta lista porque están a préstamo, sus pases pertenecen a Flamengo y Chelsea, respectivamente.

La situación comenzó a volverse un problema puertas adentro y, sobre todo, afuera desde que esos jugadores marginados comenzaron a compartir imágenes de su destierro en el nuevo predio de Cantilo.

La situación se viralizó en las redes sociales y voces del mundo del fútbol comenzaron a sonar en contra de la decisión dirigencial. Además, también surgieron críticas de los hinchas por el mal manejo y la tardanza en la desvinculación de estos jugadores.

Los dos primeros ya consiguieron nuevo club, mientras que Castaño, Galarza y Páez no regresaron a Argentina tras sus participaciones en el Mundial 2026.

A continuación, un repaso de la situación de cada uno de los marginados de River:

Germán Pezzella:

Por ahora no hay nada concreto. Sus compañeros pidieron que sea reintegrado, pero a los 35 años seguirá en búsqueda de un nuevo destino. Hubo sondeos, pero ninguna oferta que lo convenciera. El bahiense campeón del mundo fue el que generó más controversia, por su historia en el club, su jerarquía y su peso en el vestuario. La dirigencia quiso negociar un nuevo vínculo por productividad, pero el jugador rechazó la oferta. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Fabricio Bustos:

Otro jugador al que los compañeros quisieron salvar del container, pero no pudieron. Independiente había hecho averiguaciones por su situación, pero sigue sin ninguna oferta para salir del club. También con contrato hasta fines de 2027.

Matías Viña:

El préstamo negociado con Flamengo tiene vigencia hasta diciembre e interrumpirlo supondría para River un gasto mayor que mantener al uruguayo hasta fin de año. Volvió de jugar el Mundial con Uruguay (solo disputó los primeros 45 minutos) y fue directo al container. Si no arreglan una salida, seguirá colgado hasta diciembre.

Kendry Páez:

El préstamo negociado con Chelsea no podría ser rescindido aún. Se quedaría al menos hasta diciembre, al menos. A priori, la cesión podía llegar a ser de 18 meses, pero no llegaría a tanto. El club inglés le buscará un nuevo destino para que el jugador no se desvalorice, pero si no lo logra, seguirá separado.

Santiago Lencina:

A pesar de varios clubes que sonaron como posibilidad, hoy lo más probable es que pase a préstamo al Burgos, de la segunda división de España. A los 20 años y con un contrato hasta diciembre de 2028 recién firmado (no sin conflicto), es probable que salga en el corto plazo.

Ian Subiabre:

DC United, de la Mayor League Soccer de Estados Unidos, lo quiere y River pidió 8 millones de dólares por su pase. Por ahora, frío. De todas las ofertas que se mencionaron en un pasado, ninguna se hizo concreta. Si el jugador acuerda una rebaja salarial, podría irse a la MLS. También firmó recientemente, luego de un conflicto con la dirigencia, un vínculo hasta diciembre de 2028.

Maximiliano Salas:

Desde su entorno aseguraron que había negociaciones avanzadas con Independiente Rivadavia, pero desde las entrañas del club mendocino aseguraron que no era una operación viable. Para que se concrete un préstamo, River debería pagarle parte de su salario, algo que, a priori, no están dispuestos a hacer. Llegó hace apenas un año a cambio de 8 millones de euros y tiene contrato hasta fines de 2029.

Alexander Woiski:

Quizás la incorporación más sorpresiva de todas. Apenas sumó algunos minutos en Reserva y nunca siquiera se entrenó con Primera. No tiene ofertas para irse y tiene contrato hasta diciembre de 2027, con cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Giuliano Galoppo:

Es uno de los jugadores por el que más sondeos hubo. Algunos clubes argentinos hicieron averiguaciones, pero su intención es irse a Europa. Tuvo propuestas, pero no prosperaron. River compró su pase a principio de este año y tiene contrato hasta diciembre de 2028.

Matías Galarza Fonda:

Si bien nada hacía presumir que iba a tener un Mundial tan bueno con Paraguay, en River anunciaron que quedaba colgado antes de que siquiera comenzara el torneo en México/Estados Unidos/Canadá. Bologna había avanzado por su pase, pero las negociaciones se frenaron y sigue sin destino. Pasó los últimos seis meses a préstamo en Atlata United, que finalmente no compró su pase. Con contrato hasta fines de 2028, espera propuestas para irse.

Kevin Castaño:

River pagó alrededor de 15 millones de dólares por su pase a comienzos de 2025 y hoy el jugador ni siquiera volvió a Buenos Aires tras ser parte del plantel mundialista de Colombia. Atlético Mineiro había querido incluirlo en una negociación por Fausto Vera, a préstamo en River, pero esa idea quedó en nada. Con vínculo hasta diciembre de 2028, se entrena en su país a la espera de propuestas.

Maximiliano Meza:

Rescindió contrato y se fue a Independiente.

Paulo Díaz:

Rescindió contrato y se fue a Atlanta United, de la MLS.