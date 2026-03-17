River duplicó sus ingresos por sponsoreo y consolida su estrategia comercial + Seguir en









Aproximadamente, el 30% de los ingresos operativos del Millonario son a través de patrocinadores. El club realizó un encuentro con sus sponsors.

La jornada incluyó también un panel de conversación con representantes de Betano, Juan Valdez y Almundo, sponsors visbles del Millonario.

River llevó adelante el pasado lunes 16, su primer encuentro de sponsors del año, con el fin de profundizar la relación con sus socios comerciales en un contexto en el que los ingresos por sponsoreo y acuerdos comerciales se duplicaron en los últimos años.

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Aproximadamente, el 30% de los ingresos operativos de la Institución, son gracias a sus patrocinadores. De esta manera, River busca consolidar una plataforma integral de activación para sus sponsors, ofreciendo no sólo visibilidad de marca sino también herramientas concretas para desarrollar campañas, experiencias y acciones conjuntas que potencien el rendimiento de cada uno de sus benefactores.

“Este es el primer evento que realizamos de esta índole y refleja claramente nuestra intención: más que sponsors, queremos que seamos socios”, expresó Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, durante la jornada.

Marcas y personalidades presentes en el evento image El evento contó con la participación del mencionado Villarroel, Matías Patanian (Embajador Internacional), David Trezeguet (Referente Institucional) y Lucas Cazenave (Director de Marca y Negocio), con la conducción del periodista Marcelo Gantman.

También participaron representantes de marcas que acompañan al Club, entre ellas adidas, Betano (la marca de gametech Kaizen Gaming), DirecTV, Assist Card, BBVA, Cabify y Quilmes, entre otras compañías.

La jornada incluyó también un panel de conversación con representantes de Betano, Juan Valdez y Almundo, quienes compartieron su experiencia de trabajo junto al Club y las oportunidades que ofrece el vínculo entre deporte, marca y audiencias globales. La Institución presentó además su visión de expansión internacional, invitando a las marcas a acompañar el proceso de internacionalización de la marca River Plate en la región y en distintos mercados del mundo. Eduardo Coudet destacó el triunfo de River y habló de los juveniles: "Juega el que mejor está" coudet conferencia El River de Eduardo Coudet no solo gana, también muestra rasgos tácticos que ilusionan y que empiezan a formar parte del sello del equipo del "Chacho". Uno de ellos fue destacado por el propio DT, luego de la victoria ante Sarmiento de Junín. Se trata de la recuperación tras pérdida de la pelota. “Claro que a mí me gustan los equipos físicos y que van mejorando en ese aspecto. Necesitamos sostener una dinámica importante, que se vayan acostumbrando a eso y de a poco vamos a ir sosteniendo en el tiempo que salga más fluido”, comenzó resaltando Coudet en la conferencia de prensa post partido.