River Plate derrotó 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Estadio Más Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura del fútbol argentino, en un partido donde el conjunto local dominó el desarrollo y generó las principales oportunidades.
River venció a Sarmiento en el Monumental sin problemas y comienza a encaminar el rumbo
El equipo de Núñez superó 2-0 al conjunto de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura. Sebastián Driussi y Ian Subaibre, los goles.
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De esta manera, el "Millonario" sumó tres puntos importantes y se ubicó en el puesto 4 de la Zona B con 17 puntos, mientras que los de Junín quedaron 12° con 10 unidades.
Por la próxima fecha, River visitará a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 22 desde las 17:45. Por su parte, los de Facundo Sava recibirán a Aldosivi el mismo día, pero a las 15:30. Ambos encuentros corresponden a la fecha 12 del Torneo Apertura.
River superó sin problemas a Sarmiento en el Monumental
El equipo de Núñez abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Driussi, quien aprovechó una jugada ofensiva para poner en ventaja al conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet. Previo a ello, a los 39 minutos, se fue expulsado Gabriel Díaz para el "Verde".
El equipo visitante, dirigido por Facundo Sava, apostó a replegarse en defensa y salir de contraataque, intentando aprovechar espacios ante el adelantamiento del conjunto millonario. Sin embargo, el equipo de Junín tuvo dificultades para sostener la pelota y acercarse al área rival.
Ya en la segunda parte, Ian Subiabre extendió la ventaja a los 71 minutos para el "Millonario", que aprovechó el hombre de más para sacar ventajas.
River impuso condiciones con amplio dominio de la posesión y las llegadas al arco rival. Las estadísticas reflejaron esa superioridad: el local tuvo cerca del 79% de la posesión, más de 30 remates y varios tiros de esquina, mientras que Sarmiento apenas generó una ocasión ofensiva.
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