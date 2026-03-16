Eduardo Coudet destacó el triunfo de River y habló de los juveniles: "Juega el que mejor está" + Seguir en









River derrotó 2-0 a Sarmiento de Junín, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Apertura. Eduardo Coudet, que tuvo su primer partido como DT en Núñez, habló en conferencia de prensa, analizó su regreso y el triunfo con comodidad.

Coudet destacó el triunfo de River y habló de los juveniles: "Juega el que mejor está"

El River de Eduardo Coudet no solo gana, también muestra rasgos tácticos que ilusionan y que empiezan a formar parte del sello del equipo del "Chacho". Uno de ellos fue destacado por el propio DT, luego de la victoria ante Sarmiento de Junín. Se trata de la recuperación tras pérdida de la pelota.

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“Claro que a mí me gustan los equipos físicos y que van mejorando en ese aspecto. Necesitamos sostener una dinámica importante, que se vayan acostumbrando a eso y de a poco vamos a ir sosteniendo en el tiempo que salga más fluido”, comenzó resaltando Coudet en la conferencia de prensa post partido.

Sobre su vuelta al Estadio Monumental, esta vez como entrenador de River por primera vez, Coudet comentó: "Hay sensaciones lindas de volver al Monumental. El equipo ha tenido una buena actuación, podemos seguir mejorando. Nos costó el arranque del partido, necesitábamos atacar los espacios y no soltar la pelota", aseguró el 'Chacho' ante los medios.

"Solo nos han pateado un tiro al arco. Tenemos que ir agarrando confianza y volver de a poquito a generar juego. Tenemos que aprender a entender los momentos del hincha, aprovecharlos mejor, pero fuimos inteligentes porque venimos de jugar hace poquito y hay que dosificar cargas", agregó.

Sobre las apariciones goleadoras de los delanteros, indicó que "necesito que la gente de buen pie de mitad para adelante tenga posibilidades" y se mostró contento porque "hoy sucedió eso" pero opinó que "después quien haga los goles es indiferente si ganamos" y que "el equipo tiene que generar y ayudar en la parte defensiva".

En sus primeros dos partidos, el 'Chacho' Coudet incluyó a varios juveniles que ya venían sumando minutos. "A los chicos de River no les cuesta jugar. El mensaje es claro, que cuando te dan la camiseta en este club, no la devuelvas. Oportunidades van a tener", manifestó. "Yo no miro documentos, nacionalidad ni nada, juega el que mejor está en la semana, que es donde evaluamos. Es una competencia y cada uno tiene que encontrar su mejor nivel", añadió.