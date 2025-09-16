River vs Palmeiras: sin modelo de las SAD, por qué los brasileños golean en sponsors y valor de mercado

De cara al choque de Copa Libertadores por cuartos de final, te contamos por qué el favoritismo del equipo brasileño se basa en su poderío económico y financiero, sacándole un cuerpo de ventaja al club argentino. Inyecciones de activos privados y choque de modelos.

La enorme diferencia económica que Palmeiras le saca a River en sponsors y valor de mercado

A horas del esperado duelo entre River y Palmeiras, no vamos a hablar de fútbol en esta ocasión, sino que haremos un análisis de por qué el conjunto brasileño es un poderoso dentro y fuera de la cancha, lo que lo lleva a ser favorito contra todos en la Copa Libertadores .

El modelo del club de San Pablo, Brasil , está liderado por la empresaria Leila Pereira , de 60 años, quinta mujer brasileña más rica del mundo según Forbes. Ella no sólo es la presidenta del Palmeiras, sino también de Crefisa, una de las mayores entidades financieras de préstamos personales de Brasil, y de FAM (Faculdade das Américas).

Diez años atrás, decidió involucrarse de lleno en el "Verdao" y patrocinar al club con el dinero de Crefisa, siendo su principal sponsor y figurando en el pecho de su camiseta por una década. Su injerencia fue cada vez mayor en la vida política del club; de ser asesora principal en 2017, al punto que en 2021 fue elegida por los socios para ser la nueva presidenta de la institución.

Bajo su dirección, Palmeiras cosechó muchos títulos: 2 Copas Libertadores, 4 ligas de Brasil, una Copa de Brasil, una Recopa Sudamericana, una Supercopa de Brasil y 4 Torneos Paulistas.

La gestión de Leila Pereira en Palmeiras: inversión y recaudación millonaria

El vínculo comercial comenzó en 2015 y para 2016 Palmeiras extendió el contrato con sus dos principales patrocinadores, la aseguradora Crefisa y FAM, para obtener u$s14,5 millones(13,38 millones de euros) por temporada.

Por entonces, Leila Pereira, había afirmado que "tengo el gran honor anunciar esta expansión de patrocinio, que es el contrato más grande del fútbol brasileño. Lo hicimos porque creemos en el proyecto y porque trajo una gran cantidad de fuerza a nuestra marca".

Leila defiende la profesionalización completa de la administración de una institución deportiva "como si fuese una empresa". Pereira dice que las SAD son la consecuencia de la mala gestión de un club, que es lo que les abre las puertas a las Sociedades Anónimas.

A comienzos de este año, cerró el vínculo de su empresa con su club (¿una SAD encubierta?) para iniciar "una nueva era" con Sportingbet como sponsor principal . El acuerdo con la casa de apuestas deportivas prevé u$s16 millones de anuales garantizados para el club, con un contrato de tres años y posibilidad de renovación por un año más.

image

Los objetivos podrían elevar el monto a u$s27 millones. Como Palmeiras no firmó un contrato de exclusividad con el nuevo patrocinador, los paulistas aún tienen espacios disponibles para sumar otras marcas. El objetivo es que, con estas inserciones, el valor total supere los u$s32 millones.

Tal es así que la semana pasada, el "Verdão" anunció Sil Fios e Cabos Elétricos como su nuevo socio hasta finales de 2026.

Como referencia, en la comparativa de main sponsors River sale perdiendo: Betano le paga 6 millones de dólares anuales, contra los 16 que percibe Palmeiras.

Según el balance financiero presentado al Consejo de Orientación Fiscal (COF), el "Verdão" alcanzó una facturación de u$s200 millones en la última temporada, la más alta de su historia. Las cuentas de diciembre fueron aprobadas por el COF en reunión. Del total, 75 millones provinieron exclusivamente de la venta de jugadores, o el 36,5% de todos los ingresos del club. Esta cifra supera ampliamente otras fuentes de ingresos, como derechos de transmisión, patrocinios y cuota de socios.

El impacto y la gran diferencia en el mercado de pases:

Producto de enaltecer y expandir su marca en el mercado mundial, Palmeiras logró concretar ventas impresionantes con clubes de Europa en el último tiempo, con cifras que dejan muy cortos los 45 millones de euros que recibió River por Franco Mastantuono (la más alta del fútbol argentino).

Por ejemplo, sus últimas ventas de jugadores de las inferiores fueron 70 millones de euros por Endrick (al Real Madrid), €62M por Estevao (al Chelsea), €40M por Vitor Reis (al Manchester City) y €30M por Luis Guilherme (al West Ham). Además de los 30 millones por el colombiano Richard Rios recibidos del Benfica.

A su vez, hizo enormes erogaciones de dinero para reforzar su equipo: por ejemplo, pagó 30 millones de euros por Vitor Roque al Barcelona, 20 millones por Andreas Pereira y 18 millones por Ramón Sosa, sólo en esta temporada.

El valor de mercado entre Palmeiras y River

Pero eso no es todo. Si hay algo que marca a las claras la diferencia real en el poderío económico entre uno y otro es el valor de mercado. Según el sitio especializado Transfermarkt, Palmeiras cuenta con un valor de mercado de 212,15 millones de euros. Mientras que, por su parte, River tiene tan sólo un valor total de 86,90 millones de euros.

Por su parte, en el único apartado que River supera a Palmeiras es en el de cantidad de socios: el club argentino posee 350.000 registrados, mientras que el brasileño llega a 175 mil.