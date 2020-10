Cristian Fabbiani anunció su retiro

"Hoy quiero anunciar que el jugador se terminó. ME RETIRO.Punto final. Con una sonrisa, porque cumplí muchos sueños que tenía de chiquito", expresó Fabbiani en su cuenta oficial de Instagram.

Fabbiani, quien terminó jugando en Deportivo Merlo, en la Primera C, deja de jugar al fútbol profesional luego de 18 años de carrera.

Entre esos sueños cumplidos el delantero mencionó: "Jugar profesionalmente. Jugar con la camiseta de River, la que amo. Y comprarle la casa a mi mamá. Eso me propuse cuando quedamos sin mi papá, a los 8 años".

"Puede haber un poco de tristeza al anunciar el final pero fueron meses en los que maduré la decisión", expresó.

Fabbiani jugó en Lanús, Palestino (Chile), Beitar Jerusalén (Israel), CFR Cluj (Rumania), Newells Old Boys, River, All Boys, Independiente Rivadavia de Mendoza, Sport Boys Warnes (Bolivia), Estudiantes de San Luis, Liga de Portoviejo (Ecuador), Universitario (Panamá) y Deportivo Merlo.

"Superé las rotura de ligamentos. Yo le gané a un cáncer. Ya estoy hecho. Siempre le puse la mejor energía, más allá de lo que se dijera. Me divertí una cancha, como alguna vez hice afuera. Ahí hay muchos jueces de pibes a los que nos llegan algunas cosas rápido y las manejamos como podemos, a veces sin tanta guía. No importa. No soy un tipo que ande con rencor por que ahora ya me siento más grande, maduro", sentenció.

Luego agregó que "hace meses" que se prepara para ser "entrenador" y ya tiene formado su cuerpo técnico, "con gente de primera en lo profesional y lo humano".

"Ahora quiero dejar la careta del Ogro jugador a un costado -estuvieron buenos esos festejos- y seguir aprendiendo afuera de la cancha mirando a (Luis) Zubeldia, (Néstor) Pipo Gorosito, Rodrigo Bilbao, Miguel Russo, (Marcelo) Gallardo gente que quiero seguir eso pasos y varios más que marcan una huella para los más jóvenes", comentó.