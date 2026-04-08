Así es el historial de River en la Copa Sudamericana, antes de su regreso tras 11 años + Seguir en









El “Millonario” volverá a disputar el segundo torneo de clubes más importante de América luego de 11 años. Conocé cómo el fue antes.

Así es el historial de River en la Copa Sudamericana, antes de su regreso tras 11 años

River volverá a disputar la Copa Sudamericana luego de 11 años, cuando se enfrente esta noche con Blooming de Bolivia por la primera fecha del Grupo H, que también comparte con Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil.

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Los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet, que estarán ante la obligación de llegar hasta las instancias finales en el segundo torneo de clubes más importante de América, disputarán esta competición por duodécima ocasión.

La mejor participación de River en la Copa Sudamericana se dio en 2014, cuando se quedó con el título luego de derrotar a Atlético Nacional de Colombia en la gran final. Previamente, el “Millonario” superó a Boca en una inolvidable semifinal que terminó 1-0 y donde Marcelo Barovero le atajó un penal clave a Emmanuel Gigliotti.

Otra de sus actuaciones destacadas se dio en 2003, cuando llegó a la final y cayó ante Cienciano de Perú con un global de 4-3.

La última vez que el “Millonario” jugó la Sudamericana fue en 2015, edición en la que perdió con Huracán. En 2007 también fueron eliminados en dicha instancia, aunque en aquella ocasión su verdugo fue Arsenal de Sarandí.

Por otra parte, en 2013 se vieron superados por Lanús, que terminaría saliendo campeón, mientras que en 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008 alcanzaron los octavos de final y en 2009 su camino finalizaría en la primera fase. El historial de River en la Copa Sudamericana, año a año: 2002: octavos de final

2003: finalista

2004: octavos de final

2005: octavos de final

2006: octavos de final

2007: semifinal

2008: octavos de final

2009: primera fase

2013: cuartos de final

2014: Campeón

2015: semifinal