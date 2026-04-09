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El defensor y capitán de River vio la roja directa por una acción de último recurso al minuto de juego. El "Millonario" tuvo que jugar todo el partido con uno menos.

El histórico récord negativo que logró Martínez Quarta en River con su temprana expulsión

La Copa Sudamericana 2026 empezó de la peor manera para River: un expulsado a los 4 minutos de juego. Tras una revisión del VAR, Lucas Martínez Quarta vio la roja directa por parte del árbitro por una acción de último recurso, ocasionada por su ingenuidad para marcar. Al momento de la infracción, el reloj sólo marcaba 1:04.

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Tras un pelotazo largo desde el fondo del equipo boliviano, la defensa de River quedó adelantada y mal parada, algo que aprovechó Byron Garcés para picar solo al vacío. Antes de quedar mano a mano contra el arquero Santiago Beltrán, Martínez Quarta lo derribó para evitar una chance manifiesta de gol.

Embed ¡RIVER QUEDÓ CON DIEZ AL MINUTO!



Expulsado Martínez Quarta ante Blooming



#sudamericana pic.twitter.com/YKXUw17j3Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 9, 2026 De esta manera, el equipo de Coudet perdió a su capitán de entrada y tuvo que modificar todo su plan de partido para jugar con uno menos durante los 90 minutos. Quien pagó los platos rotos fue Ian Subiabre para el ingreso de Germán Pezzella.

Con esta decisión, el central protagonizó la expulsión más rápida de River a nivel internacional, superando el registro de "Mostaza" Merlo ante Independiente por Copa Libertadores, quien había visto la roja a los 13 minutos el 23 de junio de 1976.

Asimismo, se convirtió en la tercera expulsión más prematura para un equipo argentino en la historia de la Copa Sudamericana.

Cuarta expulsión de Martínez Quarta en River Esta es la cuarta vez que el defensor ve la roja vistiendo la banda roja. Las anteriores fueron en 2018 contra Aldosivi, en 2025 contra Inter por el Mundial de Clubes, en el tornoe local ante Estudiantes y anoche vs. Blooming. Es decir, tres fueron desde su regreso al club. A su vez, es la expulsión más rápida en un partido de copa internacional en toda la historia de River.