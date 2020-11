Tribunal de Disciplina de AFA no le quitará puntos a River: el partido pendiente con Atlético Tucumán se jugará en 2021

A través del Boletín número 5820, el Tribunal de Disciplina estimó que la no presentación de River se debió a "un estado de necesidad justificada", y que por lo tanto no debe ser sancionado "por cuanto nada ha sido usual en este 2020 y por lo tanto los parámetros reglamentarios con los que se examina la situación no pueden ser tampoco los usuales en virtud de las circunstancias sanitarias excepcionales en la que se produjeron los hechos en cuestión".