Se hizo viral con su música y descubrieron que era hija de un multimillonario: quién es Stella Lefty

Tras el éxito de sus últimos lanzamientos, la artista quedó envuelta en serios cuestionamientos al salir a la luz la identidad de su padre.

La fortuna de su familia puso a la artista en el centro de las críticas en las redes sociales.

Quienes cuentan con millones de reproducciones en YouTube, Spotify o el resto de las plataformas digitales, suelen ser artistas mundialmente conocidos. Es cierto que con las redes sociales hoy es más fácil dar el salto o viralizarse para poder triunfar en la industria musical, pero el caso de Stella Lefty es bastante particular.

La cantante comenzó a ganar reconocimiento, sus temas se colaron en los rankings de las más escuchadas en varios sitios y parecía ser la artista emergente del momento . Pero el público descubrió que su popularidad podría venir por la enorme fortuna de su familia , ya que es hija de un importante empresario tecnológico.

Stella Lefty empezó a publicar sus canciones en 2024 a través de TikTok , al igual que muchos artistas emergentes que buscan crecer rápidamente mediante las redes sociales. Esto llamó la atención del productor J Kash, quien fue clave para su llegada a Disruptor Records.

En medio de un gran éxito en plataformas digitales, la artista quedó envuelta en una fuerte polémica.

Antes de firmar con el sello, la cantante había intentado avanzar como compositora en Nashville. Después de ese contacto, lanzó el EP “Is This Heaven?” y comenzó a trabajar en nuevos proyectos dentro de la música country.

Su gran momento llegaría con " Boston ". Su primer gran éxito empezó con un fragmento publicado en TikTok antes de tener la versión final. La buena recepción entre los usuarios la motivó para terminarla y así poder lanzar la canción, que rápidamente ganó popularidad en las plataformas digitales.

El tema alcanzó el puesto 6 del Billboard Hot 100, superó los 120 millones de reproducciones en Spotify y apareció en más de 1,6 millones de publicaciones de TikTok. Además, generó comparaciones con "Stick Season", de Noah Kahan, quien finalmente fue acreditado como coautor.

¿Una nepobaby?: el descubrimiento de su multimillonaria familia

El éxito de Stella Lefty hizo que los usuarios comenzaran a investigar más sobre la cantante. En ese proceso descubrieron su apellido real y de quien es hija: Eric Lefkofsky, fundador de Groupon y creador de Tempus AI.

La información generó críticas en redes sociales y algunos usuarios comenzaron a referirse a ella como una "nepobaby". Este término suele utilizarse para referirse a quienes llegan al éxito a través de su legado familiar y no por meritocracia.

Lefty habló sobre la situación y reconoció haber crecido con privilegios económicos. También contó que su padre fue una de las personas responsables de acercarla a la música country y que ese género estuvo presente en su vida antes de iniciar su carrera profesional.

Su representante defendió su recorrido y señaló que la cantante consiguió oportunidades a partir de sus propias canciones y del interés que generaron sus lanzamientos, y no por ser la hija de uno de los empresarios más importantes del sector tecnológico.

Miles de millones: el patrimonio de Eric Lefkofsky

Eric Lefkofsky tiene una fortuna estimada en u$s4.600 millones, según distintos medios especializados en el tema. Su riqueza proviene principalmente de las empresas que fundó y de las inversiones realizadas durante su carrera en el sector tecnológico.

Una de sus compañías más conocidas es Groupon, plataforma que creó junto a otros empresarios y que tuvo un fuerte crecimiento durante sus primeros años. En 2011, la empresa salió a bolsa y se convirtió en uno de los mayores éxitos de su trayectoria.

Antes de ese proyecto, Lefkofsky participó en la creación de InnerWorkings y Echo Global Logistics. También fundó Lightbank, un fondo de inversión que financió distintas empresas emergentes relacionadas con la tecnología.

En 2015 creó Tempus, una compañía enfocada en el análisis de datos médicos mediante inteligencia artificial para desarrollar tratamientos personalizados. El proyecto se sumó a la lista de negocios que forman parte de su carrera empresarial.