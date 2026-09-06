Rosario Central dejó escapar el clásico rosarino y Newell's lo empató sobre el final.

El Canalla ganaba 1-0 en el Gigante de Arroyito con un gol de Gastón Ávila, pero Matías Cóccaro igualó en el tiempo de descuento. El equipo de Jorge Almirón dejó escapar el triunfo en el cierre y recibió silbidos tras el empate.

Rosario Central y Newell's Old Boys igualaron este domingo 1-1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 , en una nueva edición del clásico rosarino . El Canalla se puso en ventaja sobre el cierre del primer tiempo gracias al gol de Gastón Ávila , pero cuando parecía que se quedaba con la victoria, Matías Cóccaro apareció en el tiempo de descuento y marcó el empate agónico para establecer el resultado definitivo.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón tuvo las mejores oportunidades durante el encuentro y logró sostener la ventaja durante prácticamente todo el complemento. Sin embargo, no consiguió liquidar el partido y terminó pagando caro su falta de eficacia. El empate generó silbidos en el Gigante de Arroyito , en un momento en el que el entrenador ya era cuestionado tras la eliminación de la Copa Libertadores.

El empate también permitió a Newell's cortar una racha de seis victorias consecutivas de Rosario Central en el clásico . El Canalla continúa con ventaja en el historial, con 99 triunfos contra 77 de la Lepra y 104 empates. El último triunfo de Newell's había sido justamente en el Gigante de Arroyito, por el Torneo Apertura 2022.

Con este resultado, Rosario Central quedó sexto en la Zona B con 12 puntos, mientras que Newell's alcanzó la quinta posición de la Zona A , también con 12 unidades. En la tabla anual , el Canalla se mantiene sexto con 40 puntos y continúa en carrera por un lugar en la próxima Copa Sudamericana , mientras que la Lepra aparece en el puesto 22 con 27 unidades.

En la próxima fecha, Rosario Central visitará a Tigre el domingo 13 de septiembre desde las 14:45, mientras que Newell's recibirá a Vélez el viernes 11 a partir de las 17.

Rosario Central y Newell's igualaron 1-1 en el Gigante de Arroyito

Como suele ocurrir en el clásico rosarino, el partido comenzó marcado por la fricción, las infracciones y la disputa en la mitad de la cancha. Ninguno de los dos equipos consiguió imponer una clara superioridad durante los primeros minutos y las situaciones de peligro fueron escasas.

Con el correr de la primera etapa, Rosario Central comenzó a tomar el control y encontró espacios para acercarse al arco defendido por Josué Reinatti. Newell's, por su parte, abusó del juego directo y tuvo dificultades para construir ataques mediante asociaciones.

El Canalla tuvo su primera ocasión a los 22 minutos, cuando Leonardo Godoy llegó hasta el fondo por la derecha y envió un centro atrás para Santiago Montiel. El mediocampista remató de primera, pero la pelota terminó impactando contra el palo.

A los 32 minutos, Central volvió a avisar. Un tiro libre enviado hacia el segundo palo encontró a Simón Escobar, quien remató de primera y estrelló la pelota contra el poste derecho de Jeremías Ledesma.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció Gastón Ávila. En la última jugada de la etapa, un córner ejecutado desde la izquierda quedó dando vueltas dentro del área y el defensor aprovechó el rebote para sacar una potente volea que se metió contra el ángulo y puso el 1-0 para Rosario Central.

El complemento tuvo un desarrollo diferente. Con la ventaja, el equipo de Almirón adoptó una postura más especulativa y buscó aprovechar los espacios que dejaba Newell's para intentar liquidar el encuentro de contragolpe.

La Lepra, conducida por Frank Darío Kudelka, tuvo la pelota durante varios pasajes, pero no logró transformarla en situaciones claras. El conjunto visitante mostró dificultades para asociarse en los últimos metros y Central consiguió controlar el resultado sin pasar grandes sobresaltos.

Con el correr de los minutos, el Canalla tuvo algunos espacios para sentenciar el clásico, pero no pudo aprovecharlos. Newell's, pese a su falta de claridad ofensiva, siguió buscando hasta el final.

Y cuando Rosario Central ya acariciaba una nueva victoria, llegó el golpe de la Lepra. En el segundo minuto de descuento, Ignacio "Colo" Ramírez recibió dentro del área y asistió a Matías Cóccaro, quien definió de primera y punteó la pelota por debajo de la salida de Jeremías Ledesma para establecer el 1-1.

En un primer momento, el tanto fue anulado por un supuesto fuera de juego, pero la intervención del VAR permitió revisar la jugada y finalmente el gol fue convalidado. La Lepra consiguió así un empate agónico que silenció al Gigante de Arroyito y frustró la fiesta que preparaba el conjunto local.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma, Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Enzo Copetti.

Newell's: Josué Reinatti, Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo, Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch, Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Walter Núñez.