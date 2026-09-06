Así fue el homenaje a Lionel Messi durante el clásico rosarino en el Gigante de Arroyito + Agregar ámbito en









A los 10 minutos del partido, el árbitro Yael Falcón Pérez paró el juego y desató una llamativa reacción de los hinchas de Rosario Central.

Así fue el homenaje a Lionel Messi durante el clásico rosarino en el Gigante de Arroyito.

El homenaje que el fútbol argentino le rinde a Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección se concretó este domingo en el clásico rosarino entre Rosario Central y Newells's. Cuando el juego se detuvo a los 10 minutos de juego en el Gigante de Arroyito, como indica el protocolo, se desató una curiosa reacción de los hinchas locales.

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Aunque en la previa al encuentro se había generado cierta incertidumbre sobre como se iban a tomar el momento los aficionados canallas, debido a que el astro argentino es hincha confeso de La Lepra, finalmente la escena estuvo cargada de ingenio y respeto.

Así fue el homenaje a Messi en el Gigante de Arroyito EL HOMENAJE A MESSI EN CENTRAL - NEWELL’SEn el minuto 10, el encuentro se detuvo para recordar el ciclo de Messi en la SelecciónViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/o9iOwjH8JL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026 Una vez que el árbitro Yael Falcón Pérez paró el juego, surgió un respetuoso aplauso hacia Messi, pero también desde las tribunas se escuchó el “Fideo, Fideo, Fideo”, en alusión a Ángel Di María, su capitán, campeón del mundo, bicampeón de América y futbolista más representativo desde que volvió a su club. Sin embargo, el propio Di María se encargó de rendirle tributo a su amigo Messi y aplaudió durante todo el minuto.

El Fideo y el capitán de la selección argentina fueron compañeros en la Albiceleste durante 17 años. Lograron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Luego ambos se consagraron a nivel mayores y ganaron el Mundial Qatar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y la Finalissima de 2022.

También, disputaron juntos los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, además de las copas américa de 2011, 2015, 2016 y 2019.

Además del homenaje de protocolo, Newell's ya había decidido brindarle su propio tributo a Messi desde la salida al campo de juego. La Lepra saltó a la cancha luciendo un parche especial en el centro de la camiseta con la imagen del ídolo y la leyenda "Gracias Leo", una frase que también quedó estampada en la cinta de capitán de Luca Regiardo, para inmortalizar el agradecimiento hacia el astro argentino. Los colores de toda la vida pic.twitter.com/i0PoqP963e — Newell’s Old Boys (@Newells) September 6, 2026 Una especial nueva edición del clásico rosarino Una vez cumplido el minuto estipulado, el partido retomó su ritmo, dándole paso nuevamente a la fricción y al clima frenético típico clásico rosarino. Como en cada oportunidad que se lleva a cabo el clásico, la ciudad santafesina se paralizó en un duelo que mueve pasiones y en el que hay mucho en juego. El encuentro finalmente terminó 1-1. El Canalla comenzó ganando con el gol de Gastón Avila y La Leprea lo igualó en la última jugada gracias al tanto de Matias Coccaro, que tuvo que ser convalidado con el VAR.