Rosario Central y Colón cerraron el torneo con un empate

El mediocampista Santiago Pierotti abrió el marcador para Colón en el comienzo del primer tiempo y el lateral derecho Damián Martínez empató con un golazo para Central, en el inicio del complemento.

Cuando apenas habían jugado un minuto Colón acertó en su primer ataque: el volante colombiano Baldomero Perlaza ganó una pelota en la salida de Rosario Central, por la izquierda, y la cambió justa para la solitaria entrada de Santiago Pierotti, por la derecha, quien definió solo ante la salida de Gaspar Servio.

Rosario Central se adueñó de la pelota y generó un par de situaciones muy claras, pero falló en el tiro final, como a los 9 minutos cuando Infantino cabeceó apenas desviado un centro de Lautaro Blanco (se despidió, porque va a jugar a Elche español) desde la izquierda, cuando Alejo Véliz entraba solo por el segundo palo.

¡EL CANALLA DE TEVEZ IGUALÓ ANTE EL SABALERO EN ARROYITO! | Rosario Central 1-1 Colón | RESUMEN

El local, empujado por el apoyo incondicional de sus hinchas que volvieron a llenar el Gigante de Arroyito un lunes a las cuatro de la tarde, volvió a llegar, pero esta vez Facundo Buonanotte cabeceó apenas alto otro centro de Blanco desde la izquierda.

Claro que la presión, los ataques y los córners de Rosario Central también lo expusieron a las réplicas de Colón, como a los 24 minutos cuando Ramón Ábila picó solo por la izquierda, pero Kevin Ortiz salvó con lo justo, en un gran cierre.

El local volvió a llegar a los 34 minutos con una buena jugada de Ortiz, Ignacio Malcorra y Buonanotte, de derecha a izquierda, que Blanco terminó con un zurdazo apenas alto.

El complemento mostró el mejor juego de Rosario Central en el comienzo y a los 4 minutos Buonanotte enganchó por la derecha del área y lo dejó solo a Damián Martínez, quien le pegó un derechazo furibundo que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero Ignacio Chicco, que ni la vio, luego de que el ingresado delantero paraguayo Gustavo Ramírez se corriera para evitar tapar el remate.

Sin embargo, Rosario Central no pudo aprovechar el envión anímico del empate y, además, volvió a exponerse a las réplicas, como a los 18 minutos cuando el ingresado volante Julián Chicco remató, pero salvó Servio en gran forma.

Rosario Central buscó la victoria hasta el final, pero no llegó con claridad, a diferencia de Colón, que tuvo el triunfo en los pies de Ramón Ábila, quien perdió el mano a mano con Gaspar Servio, a los 25 minutos, cuando los defensores locales le regalaron el enésimo contraataque.

Formaciones

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Mateo Tanlongo; Facundo Buonanotte, Kevin Ortiz, Gino Infantino e Ignacio Malcorra; y Alejo Véliz. DT: Carlos Tevez.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Leonel Picco, Baldomero Perlaza y Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Gol en el primer tiempo: 1' Pierotti (C).

Gol en el segundo tiempo: 4' Damián Martínez (RC).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Gustavo Ramírez por Infantino (RC); 15' Luis Álvarez por Pierotti (C) y Julián Chicco por Perlaza (C); 20' Francis Mac Allister por Tanlongo (RC) y Franco Frías por Malcorra (RC); 30' Facundo Taborda por Picco (C) y 42' Stéfano Moreyra por Luis Rodríguez (C).

Amonestados: Infantino y Gustavo Ramírez (RC). Luis Rodríguez (C)

Árbitro: Franco Acita.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Gigante de Arroyito.