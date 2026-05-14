Torneo Apertura 2026: AFA confirmó día y hora de las semifinales River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano de Córdoba + Agregar ámbito en









El torneo argentino se encuentra en instancias decisivas y crece la expectativa por conocer a los finalistas. La definición estará entre dos equipos porteños, uno rosarino y uno cordobés.

Se define el Torneo Apertura 2026. Ámbito

El Torneo Apertura 2026 llega a sus últimos tres partidos, ya que el próximo fin de semana se disputarán las semifinales para conocer a los finalistas que competirán en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por el trofeo. En este marco, la AFA dio a conocer días y horarios de los encuentros.

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River Plate y Rosario Central portagonizan la semifinal más esperada, la cual tendrá lugar en el Estadio Monumental el sábado 16 de mayo a las 19:30. El equipo de Nuñez se clasificó tras vencer a Gimnasia de La Plata, mientras que los rosarinos hicieron lo propio con Racing.

La otra definición tendrá como protagonistas a Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, quienes vienen de vencer a Huracán y a Unión de Santa Fe respectivamente. El encuentro se llevará cabo el domingo 17 de mayo a las 17 en el Estadio Diego Armando Maradona.

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